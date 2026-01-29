Тест: Слабо угадать 7 фильмов с Евгением Леоновым всего по 1 кадру?
Сегодня — день памяти великого актёра Евгения Леонова! Он подарил нам множество потрясающих ролей, которые мы помним до сих пор. Давайте же вспомним фильмы с его участием. Сможете угадать все 7 только по одному кадру?
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценарист Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kino-teatr, © Кадр из фильма «Обыкновенное чудо», режиссёр Марк Захаров, сценаристы Марк Захаров, Евгений Шварц / Kino-teat, © Кадр из фильма «Кин-дза-дза!», режиссёр
Георгий Данелия / Kinopoisk, © GPTChat
Сегодня мы вспоминаем неподражаемого Евгения Леонова — актёра, чьё лицо и голос стали настоящим сокровищем советского кинематографа. Его герои, трогательные и наивные, мудрые и ироничные, навсегда поселились в наших сердцах. Леонов обладал удивительным даром — превращать любой образ в живого, понятного и родного человека, заставляя нас смеяться до слёз и сопереживать каждой секунде его экранной жизни. Давайте вместе отдадим дань памяти этому великому артисту. Вам предстоит узнать семь легендарных картин только по одному кадру с участием Евгения Леонова. Готовы проверить свою киноэрудицию и память?
На днях мы отмечали день рождения актёра Леонида Ярмольника. Вспомните же фильмы с его участием и угадайте их всего по одному кадру! Киноработы Тарантино славятся своими искромётными фразами, попробуйте же узнать его фильм только по цитате!