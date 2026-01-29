Тест: Слабо угадать 7 фильмов с Евгением Леоновым всего по 1 кадру?

Сегодня мы вспоминаем неподражаемого Евгения Леонова — актёра, чьё лицо и голос стали настоящим сокровищем советского кинематографа. Его герои, трогательные и наивные, мудрые и ироничные, навсегда поселились в наших сердцах. Леонов обладал удивительным даром — превращать любой образ в живого, понятного и родного человека, заставляя нас смеяться до слёз и сопереживать каждой секунде его экранной жизни. Давайте вместе отдадим дань памяти этому великому артисту. Вам предстоит узнать семь легендарных картин только по одному кадру с участием Евгения Леонова. Готовы проверить свою киноэрудицию и память?