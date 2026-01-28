В Госдуме раскрыли главный прорыв в трёхсторонних переговорах по Украине

Переговоры по Украине наконец сдвинулись с мёртвой точки — Киев публично признал США ключевым медиатором урегулирования. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова. По её словам, раньше европейцы пытались перехватить инициативу, но теперь Вашингтон взял процесс под контроль.

«Дело в принципе сдвинулось с мертвой точки. По крайней мере, Украина публично признала роль США как медиатора», — подчеркнула парламентарий в интервью «Ленте.ру».

Темпы переговоров тоже ускорились: новый раунд назначен уже на ближайшее время. Журова не исключила, что за кулисами уже есть документы и даже рамки будущего соглашения — просто их пока не обнародуют.

«Думаю, что уже и документы какие-то есть, просто их не предают огласке. Возможно, и рамки соглашения существуют», — подытожила Журова.

А ранее в Кремле отметили, что успешность любых переговоров по урегулированию украинского конфликта напрямую зависит от конструктивной позиции их участников. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва остаётся открытой для продолжения диалога и переговорного процесса.