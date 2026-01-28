«Многие недовольны атаками россиян на энергетическую систему Украины, но на самом деле именно Киев, а не Москва сыграл ведущую роль в развязывании энергетической войны. Еще в 2022 году ВСУ начали наносить удары по российским объектам энергетики, но не очень эффективно. Ответные же удары России повергли Украину в хаос», — говорится в публикации.