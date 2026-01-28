Россияне смогут бесплатно вакцинироваться от менингококковой инфекции

Вакцинацию против менингококковой инфекции планируют включить в бесплатный Национальный календарь профилактических прививок к 2027 году. Данное заявление сделал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в интервью РИА «Новости».

Изначально обсуждался более ранний срок — 2025 или 2026 год. По словам Власова, Союз пациентов уже обращался в правительство и Государственную думу с просьбой не откладывать начало бесплатной вакцинации. Тем не менее сроки продлили до 2027-го. Сопредседатель ВСП пояснил, что перенос во многом связан с необходимостью наладить в России полный цикл производства данных вакцин.

«Менингококковая инфекция — одна из самых опасных бактериальных инфекций. Она развивается молниеносно, особенно у детей раннего возраста. Ребёнок может «сгореть» за несколько часов — так называемая досуточная летальность. Даже при спасении жизни мы часто получаем тяжелую инвалидизацию. Лечение одного такого пациента — это сотни часов работы реанимационных бригад и десятки миллионов рублей затрат», — отметил он.

Для эффективной профилактики, по словам эксперта, необходимо использовать как минимум четырёхвалентные, а в идеале — пятивалентные вакцины, которые защищают от основных опасных типов возбудителя. Власов добавил, что включение прививки в календарь создаст для производителей прогнозируемый госзаказ, что позволит планировать объёмы и выстроить полный отечественный производственный цикл, снизив зависимость от импорта.

В заключение сопредседатель Союза пациентов призвал внедрить вакцину в Национальный календарь как можно быстрее, с чётким поэтапным планом, гарантированным финансированием и обеспечением препаратами. Это позволит защитить детей, снизить смертность, предотвратить тяжёлую инвалидность и сократить колоссальные расходы на лечение последствий болезни, которую можно предупредить одной прививкой.

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