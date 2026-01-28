В Атлантике перехватили наркосубмарину с 9 тоннами кокаина стоимостью 54 млрд рублей

Португальские власти перехватили в Северной Атлантике подводную лодку наркомафии с грузом кокаина почти 9 тонн стоимостью около 54 млрд рублей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В Атлантике перехватили субмарину с почти 9 тоннами кокаина на 54 млрд рублей. Видео © Х / Le20h-France Televisions

Субмарина была перехвачена более чем в 400 км от Азорских островов и направлялась в Европу из Латинской Америки. В операции участвовали ВМС и ВВС Португалии, а также спецслужбы Великобритании и США. При попытке полицейских высадиться на борт субмарина затонула, и 35 из 300 упаковок с наркотиками пошли на дно. На борту находились трое граждан Колумбии и один гражданин Венесуэлы, все они задержаны.

Ранее капитан рыболовного судна из Флориды, 65-летний Брэдфорд Тодд Пикарьелло, оказался под стражей по обвинению в наркоторговле. Его задержали после того, как он согласился продать килограмм кокаина за 10 тысяч долларов. Пикарьелло дал агенту под прикрытием необычную инструкцию: для конспирации использовать сумку-холодильник, создавая видимость покупки морепродуктов.