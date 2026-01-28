Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий на 28 января

Материал «Нефть и Капитал»

Индия резко снизила закупки российской нефти, что привело к скоплению танкеров с сырьём без пункта назначения у берегов Азии, сообщает oilcapital.ru. Российский импорт в Индию в январе упал до минимальных за три года значений, а объем нефти, «зависшей» в море, достиг 140 миллионов баррелей.

Ставропольский край

Власти Ставропольского края рассматривают введение штрафов за съемку беспилотников и распространение фото- и видеоматериалов с БПЛА и работой ПВО, сообщает портал newstracker.ru. Законопроект уже подготовлен: для граждан штрафы могут составить от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч, для юрлиц — до 300 тысяч рублей.

Республика Удмуртия

В школах Ижевска планируют открыть секции по пилотированию беспилотников для старшеклассников. Данный проект собираются запустить уже в этом году совместно с Учебно-методическим центром по ГО и ЧС, который уже занимается подготовкой операторов БПЛА и обновил учебную базу, сообщает udm-info.ru. Местные власти отмечают, что развитие подобных секций станет частью системной работы.

Ростовская область

Суд поддержал Госжилинспекцию Ростовской области в споре с управляющими компаниями, которые незаконно включили в квитанции жильцов дополнительную строку за обслуживание газового оборудования, сообщает rostovgazeta.ru. Результаты проверки показали, что собственники МКД не принимали данного решения на общих собраниях, следовательно, включение дополнительной строки в квитанции нарушает жилищное законодательство.



Республика Татарстан

В Татарстане были подведены итоги опроса о том, как местные жители оценивают уровень коррупции в регионе, пишет inkazan.ru. Большинство респондентов считают её средней, а около 10% признаются, что сталкивались с подобными ситуациями. Люди чаще связывают коррупцию со взятками и злоупотреблением полномочиями. Региональные власти указали на то, что число нарушений постепенно снижается, а контроль в данной сфере продолжает усиливаться.

Волгоградская область

На рынке в Советском районе Волгограда экстренные службы более пяти часов тушили крупный пожар, сообщает novostivolgograda.ru. Возгорание произошло на складах на улице 25‑летия Октября, площадь пожара выросла с тысячи до полутора тысяч квадратных метров. По информации МЧС, огонь удалось ликвидировать лишь глубокой ночью, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работали пожарные, полиция, СК и прокуратура, специалисты занимаются выяснением причины возгорания.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде ожидают продолжительные снегопады и сильные морозы, информирует newsnn.ru. По информации метеорологов, уже в ночь на 30 января температура может снизиться до –31 градуса по Цельсию. Ветер сменится на северо‑восточный, что усилит ощущение холода. Осадки, согласно прогнозам синоптиков, продлятся почти до середины февраля, а в ближайшие дни в городе продолжит стоять морозная и ветреная погода.

Свердловская область

Фермеры из Свердловской области рассказали о риске закрытия молочных хозяйств из‑за падения закупочных цен, пишет tagilcity.ru. Местных производители сообщили, что переработчики снизили стоимость сырья примерно на 5 рублей за литр. Этот факт ставит под угрозу выполнение кредитных и лизинговых обязательств. Впереди посевная, а средств на удобрения, семена и топливо у хозяйств становится меньше.

Оренбургская область

Оренбургские студенты обратились к Мизулиной с жалобами на холод в колледжах, информирует портал 56orb.ru. Учащиеся рассказали, что в помещениях настолько холодно, что им приходится сидеть на занятиях и спать в верхней одежде. При этом администрация учебных заведений предлагает «лучше заклеивать окна» и «теплее одеваться», несмотря на то, что за проживание в общежитии и обучение взимается плата. Дистанционный вариант обучения в колледжах не рассматривают.

Тюменская область

В Тюмени снижается количество торговых центров. По информации портала nashgorod.ru, внутри помещений популярных ТЦ сейчас почти безлюдно, а парковки остаются полупустыми. Немногочисленные посетители приезжают в основном за продуктами и на фудкорты, а многочисленные непродовольственные магазины опустели. Продавцы считают, что это происходит из-за перехода большей части клиентов на маркетплейсы.

Омская область

Омичи массово жалуются на резкий химический запах и смог в городе, информирует gorod55.ru. Проблемой городского воздуха уже заинтересовались в прокуратуре. Надзорное ведомство внесло в Заксобрание законопроект, согласно которому предприятия обяжут снижать выбросы во время неблагоприятных погодных условий.

Карелия

Мужчина в маске напал с топором на жителя Петрозаводска. По информации karelinform.ru, злоумышленника пропустили внутрь по звонку в домофон. В подъезде он повредил общее имущество и проявил агрессию по отношению к одному из жильцов. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Приморский край

Во Владивостоке в доме №70 на ул. Луговой лифт с девушкой и подростком открылся на объятом пламенем седьмом этаже. Причиной возгорания стали мусор и мебель, которые месяцами складировали у шахты, на что поступали многочисленные жалобы жильцов. Оба пассажира были госпитализированы с тяжелыми ожогами. Как сообщает портал vostokmedia.com, завалы были убраны только после пожара, действия управляющей компании стали причиной для составления административного акта.

Башкирия

В Башкирии родителям погибшего морпеха Владислава Бочарова вручили Звезду Героя России. По информации портала Mkset.ru, гвардии капитан удостоен высшей награды посмертно за героизм в рамках выполнения боевой задачи в зоне проведения СВО. Церемонию с участием главы региона и командующего флотом провели в Уфе, подчеркнув, что подвиг офицера навсегда останется в памяти.

Краснодарский край

Краснодарский краевой суд смягчил меру пресечения бывшему главе Минтранса региона Алексею Переверзеву, отпустив его из СИЗО под подписку о невыезде, информирует kubanpress.ru. Данное решение связано с тем, что обвиняемый начал сотрудничать со следствием и дал подробные показания по делу о крупной коррупционной схеме в дорожной отрасли. Согласно версии следствия, схему по распределению госзаказов на ремонт дорог среди «своих» компаний организовала группа лиц, среди которых был экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский, который сейчас находится под арестом.

Хабаровский край

Певица Виктория Цыганова в подкасте рассказала про свой политический эксперимент 2019 года, когда она баллотировалась в Госдуму от Хабаровского края, сообщает transsibinfo.com. По её словам, основной задачей было ослабить позиции коммунистов, и свой результат в ~14% она считает успешным. Цыганова затронула проблемы региона — вырубку тайги и неконтролируемое рыболовстве, — но отметила, что политика не её призвание.

Новосибирск

Защита Сергея Туркова, собственника торгового центра в Новосибирске, обрушившегося 21 января, подала апелляцию на решение суда о выбранной мере пресечения, сообщает портал atas.info. Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 марта текущего года, отклонив просьбы защиты о более мягких вариантах, например домашнем аресте.

Челябинская область

В Челябинске неизвестный живодер массово травит собак, информирует kursdela.biz. Прокуратура Курчатовского района организовала проверку после появления публикаций в СМИ об обнаружении якобы десятков мертвых собак. Местные жители также обратились в районный отдел полиции. Полиция провела доследственную проверку по данному вопросу.

Хакасия

Согласно прогнозам синоптиков, в Хакасии в феврале будет теплее, чем обычно, сообщает newkhakasiya.online. Метеорологи гидрометцентра Хакасии прогнозируют, что последний месяц зимы в этом году в республике будет теплее, чем обычно. Среднемесячная температура ожидается на 2 градуса выше климатической нормы, то есть около -13 градусов.

ХМАО

24 января в возрасте 49 лет ушел из жизни Владимир Владимирович Матийченко, первый художественный руководитель Сургутского театра, заслуженный деятель культуры ХМАО — Югры, член Союза театральных деятелей РФ, сообщает портал muksun.fm. Он скончался за два месяца до своего 50-летнего юбилея. Об этом рассказали в культурном учреждении.

Приморский край

В Приморском крае ведется обновление сельских учреждений культуры, информирует портал zr.media. На финальный этап выходит капитальный ремонт Дома культуры «Нива» в посёлке Тимирязевский. В здании полностью собрали и подготовили сцену, смонтировали обрешётка для будущей отделки. В скором времени на объект будут доставлены декоративные панели для потолка и стен.

Красноярский край

В Железногорске Красноярского края школьница позвонила в полицию и заявила, что ее похитил таксист и держит в подвале, сообщает prmira.ru. Пропавшую начали искать волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Однако позже выяснилось, что похищение было ложью. Девочке стало скучно, и она решила позвонить в полицию и проверить, как быстро они приедут.

Белгородская область

Ювелирный завод «Арт-Карат» в Белгороде перешёл под управление гонконгской компании, сообщает bel.ru. Согласно актуальной выписке из ЕГРЮЛ, права на московское ООО «Адамас Айпи», выступающее владельцем завода, теперь полностью принадлежат гонконгской SLH Group Limited. Новый владелец из Гонконга пока не комментировал свои планы относительно развития белгородского предприятия.

Пермский край