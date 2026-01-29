Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 января, 03:25

С 1 октября военные пенсии вырастут на 4%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 1 октября военные пенсии в России вырастут на 4%. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Каплан Панеш.

По словам парламентария, индексация касается денежного довольствия, на этой основе осуществляется перерасчёт пенсий. При расчёте с 1 января 2026 года применяется коэффициент 93,59% от денежного довольствия.

«С 1 октября 2026 года денежное довольствие повышается на 4%, после этого пересчитываются и военные пенсии», — отметил чиновник.

Экономист назвал три категории россиян, которым повысят пенсию с 1 февраля
Экономист назвал три категории россиян, которым повысят пенсию с 1 февраля

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов вновь предложил ввести ежегодную дополнительную, 13-ю пенсию для всех российских пенсионеров. Согласно законопроекту выплата должна производиться к Новому году в размере ежемесячной страховой пенсии по старости, но не ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера. По словам депутата, в прошлом году эта сумма составляла почти 23 тысячи рублей.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Пенсии
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar