Как минимум пять человек погибли из-за шторма «Кристин» в Португалии

В Португалии шторм «Кристин» унёс жизнь как минимум пяти человек. Три жертвы зафиксированы в округе Лейрия, одна — в Вила-Франка-де-Шира и ещё одна — в Маринья-Гранде. Об это сообщает телеканал SIC Noticias







В Лейрии пострадали три человека. Один мужчина получил смертельную травму от металлической панели на солнечной электростанции в Карвиде, другой погиб при обрушении крыши дома, третья жертва найдена без признаков жизни на строительной площадке в Фонте-Олейру. Возраст погибших составляет 36 и 58 лет.

В Вила-Франка-де-Шира 40-летний мужчина скончался после того, как дерево упало на его грузовой автомобиль. В Маринья-Гранде местные власти сообщили о гибели 34-летнего мужчины в Вейра-де-Лейрия, но подтверждение от службы гражданской защиты пока не поступило.

Пострадали около десяти человек, примерно пятьдесят человек лишились жилья. Дополнительно оценивается случай 85-летней женщины в Силвеше, чей автомобиль был смыт потоками воды, расследование продолжается, и она может стать шестой жертвой шторма.

В Португалии объявлен красный уровень тревоги по всему побережью страны. В результате падения деревьев и сооружений, были закрыты школы, перекрыты железнодорожные линии, произошли отключения света. Жители также столкнулись с отсутствием водоснабжения и коммуникаций.

Ранее итальянский город Нишеми на Сицилии оказался в зоне чрезвычайной опасности после разрушительного шторма. Стихия спровоцировала масштабный оползень, который буквально подтачивает территорию населённого пункта. Обвал грунта растянулся примерно на четыре километра и продолжает активно смещаться. Глава муниципалитета обратился к жителям с экстренным предупреждением, призвав не недооценивать угрозу и соблюдать меры безопасности.