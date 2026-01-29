Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 января, 08:52

Миронов предложил ввести мораторий на закрытие больниц и увольнение врачей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести мораторий на закрытие больниц и сокращение врачей. Об этом он заявил в комментарии для РИА «Новости».

Политик сообщил, что уже обращался с этой инициативой в Минздрав, но ответа не получил, и теперь планирует поднять вопрос на встрече с председателем правительства.

«Нас пока не слышат», — констатировал Миронов.

Фракция партии готовит законопроект о федеральном запрете закрытия так называемых «неэффективных» роддомов и больниц. Миронов подчеркнул, что без доступной медицины нельзя решать демографические проблемы и развивать регионы.

Глава ФФОМС сообщил о росте средней зарплаты врачей до 147 тысяч рублей
Глава ФФОМС сообщил о росте средней зарплаты врачей до 147 тысяч рублей

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что Россия должна обеспечить бесплатное первое образование для специалистов, в которых остро нуждается страна. Он предложил сделать обучение в вузах и колледжах бесплатным для таких профессий, как педагоги, медики, инженеры, учёные и программисты, задаваясь вопросом, почему эти востребованные кадры должны учиться за плату.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Госдума
  • Сергей Миронов
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar