Политическое наследие Владимира Жириновского всё чаще рассматривают не как архив эпатажных лозунгов, а как дорожную карту тектонических сдвигов XXI века. Сегодня, когда мир вошел в фазу глобальной турбулентности, его прогноз о завершении украинского кризиса в 2026 году приобретает статус фундаментального сценария.

Жириновский никогда не считал происходящее локальной дестабилизацией. В его понимании конфликт был неизбежной кульминацией многолетнего давления между коллективным Западом и Россией. Согласно его видению, 2026 год станет моментом «великого обнуления» старых альянсов. Политик предсказывал, что к этому сроку ресурс прочности западных институтов — от НАТО до Евросоюза — будет исчерпан внутренними противоречиями и экономическим перегревом.

Оригинальность его прогноза заключается в том, что финал противостояния он связывал не просто с прекращением огня, а с полной пересборкой постсоветского пространства. По версии Жириновского, 2026-й станет годом, когда:

• Искусственно созданные границы утратят свою легитимность; • Прежние экономические конструкции окончательно уйдут в прошлое; • Сформируется новая конфигурация сил, где Россия выступит главным архитектором евразийской безопасности.

Для Владимира Жириновского 2026 год был не просто датой в календаре, а финальным аккордом в процессе демонтажа однополярного мира. Он полагал, что именно к этому времени мир осознает невозможность сохранения старого статус-кво, что приведёт к масштабному перераспределению сфер влияния, сопоставимому по значимости с итогами крупнейших войн прошлого.

Также на фоне недавних событий в Сети вспомнили одно из предсказаний Владимира Жириновского относительно ситуации вокруг России, Украины, США и Венесуэлы. Глава ЛДПР говорил, что РФ нужно «прикормить» главу США Дональда Трампа, чтобы он сыграл в пользу Москвы. При этом политик подчёркивал, что республиканца нельзя считать пророссийским деятелем.