В России предложили оставлять школьников и студентов на удалёнке во время снегопадов
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Во время сильных снегопадов ситуация в городах становится сложной, и для детей путь до школы становится полосой препятствий. Депутат Госдумы Владимир Плякин в беседе с Life.ru предложил в такие дни переводить школьников и студентов на удалёнку.
В такие снежные дни город становится одним большим катком — без тренера, без страховки и с очень скользкими правилами. Поэтому несколько дней дистанционного обучения — это не слабость и не уступка, а просто разумная забота. Уж лучше провести утро в тёплых тапочках у экрана ноутбука, чем потом несколько недель залечивать переломы. Иногда это самое правильное решение.
Напомним, в столичном регионе третий день не прекращается сильный снегопад, уже успевший побить 30-летний суточный рекорд по осадкам. Сугробы выросли до 60 см — это вдвое выше климатической нормы. Коммунальные службы работают в авральном режиме, а жителям приходится по часу ждать маршрутки на остановке.
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