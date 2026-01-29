В России предложили оставлять школьников и студентов на удалёнке во время снегопадов

В такие снежные дни город становится одним большим катком — без тренера, без страховки и с очень скользкими правилами. Поэтому несколько дней дистанционного обучения — это не слабость и не уступка, а просто разумная забота. Уж лучше провести утро в тёплых тапочках у экрана ноутбука, чем потом несколько недель залечивать переломы. Иногда это самое правильное решение.