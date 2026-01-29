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Опубликовано 29 января, 10:19

Песков: Германия не предлагала посредничество по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Берлин не пытался выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, никаких попыток Германия не проявляла. И сейчас о каком-то посредничестве Германии в ходе переговоров речи не идёт», — сказал он.

Канцлер Германии исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
Канцлер Германии исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц высказался против проведения прямых переговоров с российской стороной по вопросам Украины. Он подчеркнул, что диалог в первую очередь необходим непосредственно между Киевом и Россией, а Германия не намерена выступать посредником. При этом, как отметил политик, немецкая сторона одобрительно относится к уже ведущимся дипломатическим контактам. Мерц выразил надежду на их скорое и результативное завершение.

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Вероника Бакумченко
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