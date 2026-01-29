В Госдуме призвали не штрафовать водителей за неправильную парковку в снегопады
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В Госдуме предложили не наказывать водителей за нарушения правил парковки во время сильных снегопадов. С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Гусев, направив обращение начальнику московского главка МВД Олегу Баранову, пишет РИА «Новости».
Парламентарий указал, что в условиях обильных осадков дорожная разметка, знаки парковки, границы мест, бордюры и газоны часто полностью скрыты под снегом. В таких ситуациях водитель физически не может понять, действует ли запрет на стоянку.
В письме подчёркивается, что при отсутствии возможности определить правила парковки отсутствует и вина водителя — а это обязательное условие для привлечения к ответственности. Поэтому Гусев предложил не применять статью 12.19 КоАП РФ в подобных погодных условиях.
Ранее сообщалось, что в России предложили не штрафовать водителей за нарушение разметки в дни сильных снегопадов. С соответствующим предложением к руководителю МВД Владимиру Колокольцеву обратился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС).
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