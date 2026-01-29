В Госдуме призвали не штрафовать водителей за неправильную парковку в снегопады

В Госдуме предложили не наказывать водителей за нарушения правил парковки во время сильных снегопадов. С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Гусев, направив обращение начальнику московского главка МВД Олегу Баранову, пишет РИА «Новости».

Парламентарий указал, что в условиях обильных осадков дорожная разметка, знаки парковки, границы мест, бордюры и газоны часто полностью скрыты под снегом. В таких ситуациях водитель физически не может понять, действует ли запрет на стоянку.

В письме подчёркивается, что при отсутствии возможности определить правила парковки отсутствует и вина водителя — а это обязательное условие для привлечения к ответственности. Поэтому Гусев предложил не применять статью 12.19 КоАП РФ в подобных погодных условиях.