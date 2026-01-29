Россиянам грозят штрафы до 2 млн рублей за отказ от проверки газового оборудования

Россиянам, которые вовремя не проверяют газовое оборудование или не допускают к нему специалистов, грозят серьёзные штрафы. Об этом в интервью RT заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, для обычных граждан штраф за отсутствие техобслуживания составляет от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 100 тысяч, а для компаний — от 200 до 500 тысяч рублей.

«Если мы говорим об уклонении собственника от заключения договора... штрафы аналогичные», — пояснил депутат.

Если же из-за такого нарушения произойдёт авария, создавшая угрозу людям, суммы вырастут в разы. В этом случае физлицам грозит штраф от 50 до 150 тысяч рублей, должностным лицам — от 200 до 500 тысяч, а юридическим — от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Ранее в Иванове семья пострадала от отравления угарным газом, в результате чего ребёнок был срочно госпитализирован. Ещё одному несовершеннолетнему и одному взрослому медицинскую помощь оказали на месте происшествия. Сейчас устанавливаются причины ЧП, а специалисты проверяют работу вентиляции и состояние газового оборудования в квартире.