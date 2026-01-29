В Госдуме призвали всех магистров и бакалавров «выдохнуть»

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов заявил, что дипломы бакалавров и магистров не будут аннулированы в ходе предстоящей реформы высшего образования. Об этом он рассказал корреспонденту Life.ru. Парламентарий призвал всех обладателей таких дипломов не переживать, заверив, что их документы сохранят полную силу при трудоустройстве и любых других процедурах.

В Госдуме рассказали, что будет с дипломами после перехода на новую систему. Видео © Life.ru

«Всё это не перечёркивается, всё это сохраняется… Всё будет нормально. Всем обладателям дипломов магистров и бакалавров — выдохнуть», — сказал депутат.

При этом Чернышов пояснил, что система образования переориентируется на потребности реального сектора экономики страны. На фоне западных санкций главный акцент будет сделан на подготовке большего числа инженеров и технических специалистов по отраслевым стандартам.

Напомним, что с 1 сентября 2026 года в России произойдёт трансформация системы высшего образования. Нынешняя структура «бакалавриат – магистратура» будет упразднена. Вместо неё вводится новая модель, состоящая из двух уровней: базового высшего образования, продолжительность которого варьируется от четырёх до шести лет в зависимости от направления подготовки.