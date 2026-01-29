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Опубликовано 29 января, 13:07

Военный эксперт раскрыл вероятный сценарий развития событий на Украине в 2026 году

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Военный конфликт на Украине может продлиться до полного освобождения Донбасса, после чего Запад сам принудит Киев к капитуляции. Такой сценарий в интервью «Газете.ru» озвучил эксперт Юрий Кнутов, комментируя прогнозы The Wall Street Journal.

Аналитик добавил четвёртый вариант к трём сценариям американского издания, где говорилось о возможных территориальных уступках Киева, затяжной войне или «усталости» России.

«[Есть] даже четвёртый вариант. Война продолжается до освобождения Донбасса... и Украину принуждают к капитуляции уже не только американцы, но и европейцы», — заявил Кнутов.

По его мнению, после этого вопрос о размещении войск НАТО на Украине потеряет актуальность, поскольку Запад осознает небоеспособность Киева и не захочет рисковать прямым столкновением с Россией, которое может перерасти в третью мировую войну.

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Ранее глава Госдепа Марко Рубио сообщал о достижении общего понимания по гарантиям безопасности Украины. По словам политика, соглашение предусматривает размещение небольшого контингента европейских, в основном французских, войск при гарантированной поддержке со стороны Соединённых Штатов.

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Александра Мышляева
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