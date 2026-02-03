Доставайте сметану! Топ-5 блинов на Масленицу-2027: тонкие с дырочками, пышные на кефире и прочные на кипятке Оглавление Что нужно знать перед выпечкой Дайте тесту отдохнуть Хорошо разогрейте сковороду Проверьте консистенцию Классический рецепт блинов на молоке — тонкие с дырочками Блины на кефире: пышные, мягкие и с кислинкой Рецепт заварных блинов на кипятке Дрожжевые блины: пушистые и пышные Блины без яиц, молока и без глютена Почему блины рвутся или не пекутся? Разбираем частые ошибки Почему блины прилипают к сковороде? Почему блины рвутся при переворачивании? Почему блины получаются толстыми и непропечёнными? Почему в блинах нет дырочек? Начинки и подача: что положить в блины на Масленицу? Как хранить и замораживать блины Блины — символ солнца и весны Блины на Масленицу 2027: классические с дырочками, на кефире, заварные на кипятке и дрожжевые. Рецепты, советы по тесту и начинки — в материале Life.ru. 29875 29875 Лучшие рецепты блинов на Масленицу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ju_see

Масленица в 2027 году пройдёт с 8 по 14 марта. За семь праздничных дней можно испечь и классические блины на молоке с дырочками, и пышные кефирные, и прочные заварные — для начинки. Life.ru собрал пять рецептов с точными пропорциями, временем приготовления и количеством блинов.

Подробнее о датах недели, традициях и связи праздника с Пасхой читайте в материале о том, когда начинается и заканчивается Масленица.

Что нужно знать перед выпечкой

Даже у шеф-поваров первый блин иногда выходит комом (кстати, знатоки говорят, что не комом, а комам — медведям и духам предков). И это абсолютно нормально! Воспринимайте это как своеобразную дань сковороде, после которой всё точно пойдёт как надо. А вот и 3 секрета, с которыми второй, третий и все остальные блины получатся идеальными.

Как правильно сделать тесто для блинов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Mizina

Дайте тесту отдохнуть

После замешивания оставьте тесто на 15–30 минут. За это время мука впитает жидкость, масса станет более однородной, а блины будут меньше рваться при переворачивании.

Исключение — тесто с активно работающей содой. Его тоже можно ненадолго оставить, но не стоит держать несколько часов: пузырьки постепенно исчезнут.

Хорошо разогрейте сковороду

Сковорода должна быть горячей ещё до первой порции теста. Удобнее всего использовать специальную блинную или обычную сковороду с невысокими бортиками и ровным дном.

Перед первым блином нанесите тонкий слой растительного масла. Оно должно слегка блестеть, а не собираться лужицей. Излишек масла мешает тесту равномерно растекаться и может оставить блины без красивых дырочек.

Проверьте консистенцию

Тесто для тонких блинов должно свободно стекать с половника непрерывной струёй. Слишком густую массу разбавляют молоком, водой или кефиром, а в слишком жидкую добавляют немного просеянной муки.

Не всыпайте сразу полстакана муки. Добавляйте по одной столовой ложке и каждый раз перемешивайте: густое тесто исправить сложнее, чем жидкое.

Классический рецепт блинов на молоке — тонкие с дырочками

Рецепт блинов на молоке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / irina2511

Тонкие, ажурные и румяные блины подходят для мёда, сметаны, варенья и несладких начинок. Кипяток и сода создают пузырьки, а растительное масло помогает легко снимать блины со сковороды.

Время подготовки: 15 минут

Время отдыха теста: 25 минут

Время выпечки: 25 минут

Общее время: 1 час 5 минут

Выход: 18 блинов диаметром около 20 см, 6 порций

Ингредиенты

молоко жирностью 2,5–3,2% — 500 мл;

яйца — 3 штуки;

пшеничная мука — 200 г;

сахар — 2 столовые ложки;

соль — щепотка;

сода — половина чайной ложки;

растительное масло — 3 столовые ложки;

кипяток — 120 мл;

сливочное масло для подачи — по желанию.

Как приготовить

Достаньте молоко и яйца из холодильника заранее: продукты комнатной температуры соединяются быстрее. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до лёгкой пены. Влейте половину молока и перемешайте. Постепенно просейте в миску муку, продолжая работать венчиком. Сначала получится густое тесто без комков. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Положите соду в кружку, влейте несколько ложек кипятка и быстро перемешайте. Добавьте смесь в тесто. Тонкой струйкой влейте остальной кипяток, постоянно помешивая. На поверхности появятся пузырьки — будущие дырочки. Оставьте тесто на 20–25 минут. Разогрейте сковороду и слегка смажьте маслом. Налейте небольшую порцию теста, быстро распределяя её по дну. Когда края станут золотистыми и начнут отходить от поверхности, переверните блин. Вторую сторону выпекайте ещё 20–30 секунд.

Готовые блины складывайте стопкой. Каждый можно слегка смазать сливочным маслом: края станут мягкими, а аромат — ещё более домашним.

Блины на кефире: пышные, мягкие и с кислинкой

Рецепт блинов на кефире. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladislav Noseek

Если блины на молоке напоминают кружево, то кефирные больше похожи на мягкое воздушное одеяло. Они получаются плотнее, хорошо впитывают мёд и сметану и особенно вкусны горячими.

Время подготовки: 10 минут

Время отдыха теста: 20 минут

Время выпечки: 25 минут

Общее время: 55 минут

Выход: 16 блинов диаметром около 20 см, 5–6 порций

Ингредиенты

кефир жирностью 2,5–3,2% — 500 мл;

яйца — 2 штуки;

пшеничная мука — 210 г;

сахар — 1 столовая ложка;

соль — половина чайной ложки;

сода — 1 чайная ложка без горки;

растительное масло — 2 столовые ложки.

Как приготовить

Кефир заранее достаньте из холодильника. Он должен быть комнатной температуры или слегка тёплым, но не горячим. Смешайте яйца, сахар и соль. Влейте кефир и размешайте массу венчиком. Добавьте просеянную муку и соду. Кислая среда кефира запустит реакцию, благодаря которой тесто станет воздушным. Влейте растительное масло, перемешайте и оставьте тесто на 20 минут. Хорошо разогрейте сковороду. Наливайте немного больше теста, чем для тонких блинов на молоке. Переворачивайте, когда поверхность схватится, покроется пузырьками, а края заметно подсохнут.

Такие блины не должны быть прозрачными. Их прелесть — в мягкой, бархатистой середине и лёгкой кислинке.

Рецепт заварных блинов на кипятке

Блины на кипятке — как испечь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandra Starkova

Заварные блины на кипятке получаются эластичными и прочными. Они легко сворачиваются в конверты и трубочки, поэтому особенно удобны для творога, грибов, рыбы и других сочных начинок.

Время подготовки: 15 минут

Время отдыха теста: 20 минут

Время выпечки: 25 минут

Общее время: 1 час

Выход: 18 блинов диаметром около 20 см, 6 порций

Ингредиенты

кипяток — 250 мл;

молоко — 250 мл;

яйца — 2 штуки;

пшеничная мука — 200 г;

растительное масло — 3 столовые ложки;

сахар — 1 столовая ложка;

соль — половина чайной ложки.

Как приготовить

В миске соедините яйца, сахар и соль. Влейте молоко комнатной температуры и перемешайте. Частями добавьте просеянную муку. Разотрите комочки венчиком. Не прекращая помешивать, тонкой струйкой влейте крутой кипяток. Тесто станет горячим, жидким и немного тягучим. Добавьте растительное масло и оставьте тесто на 15–20 минут. Налейте порцию на горячую, слегка смазанную сковороду. Выпекайте на среднем огне до румяного края. Переверните и подержите на второй стороне ещё около 30 секунд.

Если хочется получить заварные блины с дырочками на кипятке, сковорода должна быть хорошо раскалена. Тесто при соприкосновении с горячей поверхностью сразу начнёт пузыриться.

Дрожжевые блины: пушистые и пышные

Дрожжевое тесто для блинов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Griboriy

Дрожжевые блины требуют больше времени, зато получаются особенно пористыми и мягкими, с хрустящим краем и лёгкой хлебной кислинкой. Именно такие блины часто называют «бабушкиными».

Время подготовки: 20 минут

Время расстойки: 1 час 30 минут

Время выпечки: 30 минут

Общее время: 2 часа 20 минут

Выход: 18 пышных блинов диаметром около 20 см, 6 порций

Ингредиенты

тёплое молоко — 500 мл;

пшеничная мука — 300 г;

сухие быстродействующие дрожжи — 5 г;

яйца — 2 штуки;

сахар — 2 столовые ложки;

соль — половина чайной ложки;

растительное масло — 3 столовые ложки.

Как приготовить

Отлейте 100 мл тёплого молока. Добавьте дрожжи и столовую ложку сахара. Перемешайте и оставьте на 10–15 минут. На поверхности должна появиться пенная шапочка. В большой миске соедините оставшееся молоко, яйца, соль и вторую ложку сахара. Влейте подошедшую опару. Постепенно добавьте просеянную муку. Тесто должно напоминать густую сметану. Накройте миску полотенцем или плёнкой и оставьте в тёплом месте на 1–1,5 часа. Объём должен увеличиться примерно вдвое. Аккуратно вмешайте растительное масло. Сильно взбивать поднявшееся тесто не нужно. Выпекайте блины на среднем огне. Переворачивайте, когда верх перестанет быть жидким и покроется множеством пузырьков.

Не наливайте слишком толстый слой: дрожжевому тесту нужно время, чтобы пропечься внутри. Если низ быстро темнеет, а середина остаётся влажной, уменьшите огонь.

Блины без яиц, молока и без глютена

Рецепт блинов на растительном молоке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / narikan

Пшеничная мука, яйца и коровье молоко не обязательны. Безглютеновые блины получаются тонкими и нежными, хотя требуют более аккуратного переворачивания.

Овсяное молоко придаёт тесту мягкий, почти нейтральный вкус. Тем, кто полностью исключает глютен, нужно выбирать овсяное молоко с маркировкой «без глютена». Также подойдут миндальное молоко или обычная вода.

Время подготовки: 15 минут

Время отдыха теста: 20 минут

Время выпечки: 25 минут

Общее время: 1 час

Выход: 15 блинов диаметром около 18–20 см, 5 порций

Ингредиенты

овсяное молоко без глютена, миндальное молоко или вода — 400 мл;

рисовая мука — 100 г;

гречневая мука — 50 г;

кукурузный или картофельный крахмал — 50 г;

растительное масло — 3 столовые ложки;

сахар — 1 столовая ложка;

соль — половина чайной ложки;

сода — половина чайной ложки;

лимонный сок — 1 чайная ложка.

Как приготовить

Соедините рисовую и гречневую муку, крахмал, сахар и соль. Постепенно влейте овсяное молоко, постоянно перемешивая венчиком. Погасите соду лимонным соком и добавьте в тесто. Влейте растительное масло. Оставьте смесь на 20 минут. Перед выпечкой снова перемешайте: безглютеновая мука быстро оседает на дно. Разогрейте сковороду и смажьте тонким слоем масла. Наливайте небольшие порции теста. Переворачивайте только после того, как поверхность полностью схватится.

Если первый блин рвётся, добавьте ещё столовую ложку крахмала. Он работает как связующий компонент и делает тесто прочнее.

Почему блины рвутся или не пекутся? Разбираем частые ошибки

Почему блины прилипают к сковороде?

Чаще всего сковорода недостаточно разогрета. Дайте ей постоять на среднем или сильном огне несколько минут, а затем смажьте тонким слоем масла. Причиной также может быть недостаток растительного масла в тесте.

Почему блины рвутся при переворачивании?

Тут целых три возможных причины. Или тесто слишком жидкое — тогда надо добавить немного муки. Или ему не дали отдохнуть. Или вы пытаетесь перевернуть блины слишком рано — дождитесь, когда края начнут подсыхать и отходить.

Почему блины получаются толстыми и непропечёнными?

Вероятно, тесто слишком густое или на сковороду наливают слишком большую порцию. Разбавьте массу молоком, водой или кефиром и распределяйте тесто по дну быстрым круговым движением.

Почему в блинах нет дырочек?

Для дырочек нужны пузырьки в тесте и горячая сковорода. Проверьте свежесть соды или дрожжей, хорошо разогрейте поверхность и не наливайте на неё слишком много масла. Для гарантированного результата подойдёт рецепт блинов на молоке с содой и кипятком.

Начинки и подача: что положить в блины на Масленицу?

С какой начинкой подать блины: мёд, сгущенка, варенье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Первый горячий блин можно съесть без начинки: смазать сливочным маслом, слегка присыпать сахаром и свернуть трубочкой. Так лучше всего чувствуется вкус самого теста.

Для сладкой подачи подойдут:

сметана с сахаром или ягодами;

мёд;

сгущённое молоко;

густое варенье;

творог с ванилью и изюмом;

яблоки с корицей;

шоколадная паста с бананом.

Несладкие начинки превращают блины в полноценное блюдо. Хорошо сочетаются слабосолёная сёмга со сливочным сыром, красная икра, грибы с луком, творог с зеленью, сыр и шпинат.

Масленица совпадает с Сырной седмицей, когда верующие уже отказываются от мяса, но продолжают есть молочные продукты, яйца и рыбу. Поэтому для традиционного масленичного стола лучше выбирать рыбные, сырные, творожные, грибные и овощные начинки.

Слишком жидкую начинку не кладите в горячий блин: тесто быстро размокнет и порвётся. Творог, грибы и тушёные яблоки лучше предварительно остудить.

Как хранить и замораживать блины

При комнатной температуре блины быстро подсыхают, поэтому накройте готовую стопку большой тарелкой, крышкой или чистым полотенцем.

В холодильнике блины хранят в закрытом контейнере или под пищевой плёнкой. Перед этим их нужно полностью остудить, иначе внутри упаковки появится конденсат. Разогреть блины можно на сухой сковороде, в микроволновке или несколько минут подержать в духовке.

Для заморозки проложите блины листами пергамента, соберите порциями и уберите в пакет. Начинённые блины лучше замораживать отдельно друг от друга, а после затвердевания складывать в общий контейнер.

Размораживайте их в холодильнике или сразу разогревайте на слабом огне под крышкой. Блины с творожной, рыбной или грибной начинкой после размораживания нужно хорошо прогреть.

Блины — символ солнца и весны

В современной масленичной традиции круглый румяный блин давно воспринимается как символ солнца и наступающей весны. Но главное в нём не форма, а способность собрать за одним столом всю семью.

Необязательно печь все пять вариантов за один день. Начните Масленицу с тонких блинов на молоке, к выходным приготовьте пышные дрожжевые, а для начинки выберите прочные заварные блины на кипятке.

Главный секрет удачной стопки — не дорогие продукты и не особая сковорода. Дайте тесту отдохнуть, хорошо разогрейте поверхность и не торопитесь с переворачиванием. Тогда Масленица 2027 года точно получится вкусной.

Авторы Божена Зажицкая