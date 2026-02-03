Доставайте сметану! Топ-5 блинов на Масленицу-2027: тонкие с дырочками, пышные на кефире и прочные на кипятке
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Блины на Масленицу 2027: классические с дырочками, на кефире, заварные на кипятке и дрожжевые. Рецепты, советы по тесту и начинки — в материале Life.ru.
Лучшие рецепты блинов на Масленицу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ju_see
Масленица в 2027 году пройдёт с 8 по 14 марта. За семь праздничных дней можно испечь и классические блины на молоке с дырочками, и пышные кефирные, и прочные заварные — для начинки. Life.ru собрал пять рецептов с точными пропорциями, временем приготовления и количеством блинов.
Подробнее о датах недели, традициях и связи праздника с Пасхой читайте в материале о том, когда начинается и заканчивается Масленица.
Что нужно знать перед выпечкой
Даже у шеф-поваров первый блин иногда выходит комом (кстати, знатоки говорят, что не комом, а комам — медведям и духам предков). И это абсолютно нормально! Воспринимайте это как своеобразную дань сковороде, после которой всё точно пойдёт как надо. А вот и 3 секрета, с которыми второй, третий и все остальные блины получатся идеальными.
Как правильно сделать тесто для блинов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Mizina
Дайте тесту отдохнуть
После замешивания оставьте тесто на 15–30 минут. За это время мука впитает жидкость, масса станет более однородной, а блины будут меньше рваться при переворачивании.
Исключение — тесто с активно работающей содой. Его тоже можно ненадолго оставить, но не стоит держать несколько часов: пузырьки постепенно исчезнут.
Хорошо разогрейте сковороду
Сковорода должна быть горячей ещё до первой порции теста. Удобнее всего использовать специальную блинную или обычную сковороду с невысокими бортиками и ровным дном.
Перед первым блином нанесите тонкий слой растительного масла. Оно должно слегка блестеть, а не собираться лужицей. Излишек масла мешает тесту равномерно растекаться и может оставить блины без красивых дырочек.
Проверьте консистенцию
Тесто для тонких блинов должно свободно стекать с половника непрерывной струёй. Слишком густую массу разбавляют молоком, водой или кефиром, а в слишком жидкую добавляют немного просеянной муки.
Не всыпайте сразу полстакана муки. Добавляйте по одной столовой ложке и каждый раз перемешивайте: густое тесто исправить сложнее, чем жидкое.
Классический рецепт блинов на молоке — тонкие с дырочками
Рецепт блинов на молоке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / irina2511
Тонкие, ажурные и румяные блины подходят для мёда, сметаны, варенья и несладких начинок. Кипяток и сода создают пузырьки, а растительное масло помогает легко снимать блины со сковороды.
Время подготовки: 15 минут
Время отдыха теста: 25 минут
Время выпечки: 25 минут
Общее время: 1 час 5 минут
Выход: 18 блинов диаметром около 20 см, 6 порций
Ингредиенты
- молоко жирностью 2,5–3,2% — 500 мл;
- яйца — 3 штуки;
- пшеничная мука — 200 г;
- сахар — 2 столовые ложки;
- соль — щепотка;
- сода — половина чайной ложки;
- растительное масло — 3 столовые ложки;
- кипяток — 120 мл;
- сливочное масло для подачи — по желанию.
Как приготовить
- Достаньте молоко и яйца из холодильника заранее: продукты комнатной температуры соединяются быстрее.
- В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до лёгкой пены.
- Влейте половину молока и перемешайте.
- Постепенно просейте в миску муку, продолжая работать венчиком. Сначала получится густое тесто без комков.
- Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
- Положите соду в кружку, влейте несколько ложек кипятка и быстро перемешайте. Добавьте смесь в тесто.
- Тонкой струйкой влейте остальной кипяток, постоянно помешивая. На поверхности появятся пузырьки — будущие дырочки.
- Оставьте тесто на 20–25 минут.
- Разогрейте сковороду и слегка смажьте маслом. Налейте небольшую порцию теста, быстро распределяя её по дну.
- Когда края станут золотистыми и начнут отходить от поверхности, переверните блин. Вторую сторону выпекайте ещё 20–30 секунд.
Готовые блины складывайте стопкой. Каждый можно слегка смазать сливочным маслом: края станут мягкими, а аромат — ещё более домашним.
Блины на кефире: пышные, мягкие и с кислинкой
Рецепт блинов на кефире. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladislav Noseek
Если блины на молоке напоминают кружево, то кефирные больше похожи на мягкое воздушное одеяло. Они получаются плотнее, хорошо впитывают мёд и сметану и особенно вкусны горячими.
Время подготовки: 10 минут
Время отдыха теста: 20 минут
Время выпечки: 25 минут
Общее время: 55 минут
Выход: 16 блинов диаметром около 20 см, 5–6 порций
Ингредиенты
- кефир жирностью 2,5–3,2% — 500 мл;
- яйца — 2 штуки;
- пшеничная мука — 210 г;
- сахар — 1 столовая ложка;
- соль — половина чайной ложки;
- сода — 1 чайная ложка без горки;
- растительное масло — 2 столовые ложки.
Как приготовить
- Кефир заранее достаньте из холодильника. Он должен быть комнатной температуры или слегка тёплым, но не горячим.
- Смешайте яйца, сахар и соль.
- Влейте кефир и размешайте массу венчиком.
- Добавьте просеянную муку и соду. Кислая среда кефира запустит реакцию, благодаря которой тесто станет воздушным.
- Влейте растительное масло, перемешайте и оставьте тесто на 20 минут.
- Хорошо разогрейте сковороду. Наливайте немного больше теста, чем для тонких блинов на молоке.
- Переворачивайте, когда поверхность схватится, покроется пузырьками, а края заметно подсохнут.
Такие блины не должны быть прозрачными. Их прелесть — в мягкой, бархатистой середине и лёгкой кислинке.
Рецепт заварных блинов на кипятке
Блины на кипятке — как испечь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandra Starkova
Заварные блины на кипятке получаются эластичными и прочными. Они легко сворачиваются в конверты и трубочки, поэтому особенно удобны для творога, грибов, рыбы и других сочных начинок.
Время подготовки: 15 минут
Время отдыха теста: 20 минут
Время выпечки: 25 минут
Общее время: 1 час
Выход: 18 блинов диаметром около 20 см, 6 порций
Ингредиенты
- кипяток — 250 мл;
- молоко — 250 мл;
- яйца — 2 штуки;
- пшеничная мука — 200 г;
- растительное масло — 3 столовые ложки;
- сахар — 1 столовая ложка;
- соль — половина чайной ложки.
Как приготовить
- В миске соедините яйца, сахар и соль.
- Влейте молоко комнатной температуры и перемешайте.
- Частями добавьте просеянную муку. Разотрите комочки венчиком.
- Не прекращая помешивать, тонкой струйкой влейте крутой кипяток. Тесто станет горячим, жидким и немного тягучим.
- Добавьте растительное масло и оставьте тесто на 15–20 минут.
- Налейте порцию на горячую, слегка смазанную сковороду.
- Выпекайте на среднем огне до румяного края. Переверните и подержите на второй стороне ещё около 30 секунд.
Если хочется получить заварные блины с дырочками на кипятке, сковорода должна быть хорошо раскалена. Тесто при соприкосновении с горячей поверхностью сразу начнёт пузыриться.
Дрожжевые блины: пушистые и пышные
Дрожжевое тесто для блинов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Griboriy
Дрожжевые блины требуют больше времени, зато получаются особенно пористыми и мягкими, с хрустящим краем и лёгкой хлебной кислинкой. Именно такие блины часто называют «бабушкиными».
Время подготовки: 20 минут
Время расстойки: 1 час 30 минут
Время выпечки: 30 минут
Общее время: 2 часа 20 минут
Выход: 18 пышных блинов диаметром около 20 см, 6 порций
Ингредиенты
- тёплое молоко — 500 мл;
- пшеничная мука — 300 г;
- сухие быстродействующие дрожжи — 5 г;
- яйца — 2 штуки;
- сахар — 2 столовые ложки;
- соль — половина чайной ложки;
- растительное масло — 3 столовые ложки.
Как приготовить
- Отлейте 100 мл тёплого молока. Добавьте дрожжи и столовую ложку сахара.
- Перемешайте и оставьте на 10–15 минут. На поверхности должна появиться пенная шапочка.
- В большой миске соедините оставшееся молоко, яйца, соль и вторую ложку сахара.
- Влейте подошедшую опару.
- Постепенно добавьте просеянную муку. Тесто должно напоминать густую сметану.
- Накройте миску полотенцем или плёнкой и оставьте в тёплом месте на 1–1,5 часа. Объём должен увеличиться примерно вдвое.
- Аккуратно вмешайте растительное масло. Сильно взбивать поднявшееся тесто не нужно.
- Выпекайте блины на среднем огне. Переворачивайте, когда верх перестанет быть жидким и покроется множеством пузырьков.
Не наливайте слишком толстый слой: дрожжевому тесту нужно время, чтобы пропечься внутри. Если низ быстро темнеет, а середина остаётся влажной, уменьшите огонь.
Блины без яиц, молока и без глютена
Рецепт блинов на растительном молоке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / narikan
Пшеничная мука, яйца и коровье молоко не обязательны. Безглютеновые блины получаются тонкими и нежными, хотя требуют более аккуратного переворачивания.
Овсяное молоко придаёт тесту мягкий, почти нейтральный вкус. Тем, кто полностью исключает глютен, нужно выбирать овсяное молоко с маркировкой «без глютена». Также подойдут миндальное молоко или обычная вода.
Время подготовки: 15 минут
Время отдыха теста: 20 минут
Время выпечки: 25 минут
Общее время: 1 час
Выход: 15 блинов диаметром около 18–20 см, 5 порций
Ингредиенты
- овсяное молоко без глютена, миндальное молоко или вода — 400 мл;
- рисовая мука — 100 г;
- гречневая мука — 50 г;
- кукурузный или картофельный крахмал — 50 г;
- растительное масло — 3 столовые ложки;
- сахар — 1 столовая ложка;
- соль — половина чайной ложки;
- сода — половина чайной ложки;
- лимонный сок — 1 чайная ложка.
Как приготовить
- Соедините рисовую и гречневую муку, крахмал, сахар и соль.
- Постепенно влейте овсяное молоко, постоянно перемешивая венчиком.
- Погасите соду лимонным соком и добавьте в тесто.
- Влейте растительное масло.
- Оставьте смесь на 20 минут. Перед выпечкой снова перемешайте: безглютеновая мука быстро оседает на дно.
- Разогрейте сковороду и смажьте тонким слоем масла.
- Наливайте небольшие порции теста. Переворачивайте только после того, как поверхность полностью схватится.
Если первый блин рвётся, добавьте ещё столовую ложку крахмала. Он работает как связующий компонент и делает тесто прочнее.
Почему блины рвутся или не пекутся? Разбираем частые ошибки
Почему блины прилипают к сковороде?
Чаще всего сковорода недостаточно разогрета. Дайте ей постоять на среднем или сильном огне несколько минут, а затем смажьте тонким слоем масла. Причиной также может быть недостаток растительного масла в тесте.
Почему блины рвутся при переворачивании?
Тут целых три возможных причины. Или тесто слишком жидкое — тогда надо добавить немного муки. Или ему не дали отдохнуть. Или вы пытаетесь перевернуть блины слишком рано — дождитесь, когда края начнут подсыхать и отходить.
Почему блины получаются толстыми и непропечёнными?
Вероятно, тесто слишком густое или на сковороду наливают слишком большую порцию. Разбавьте массу молоком, водой или кефиром и распределяйте тесто по дну быстрым круговым движением.
Почему в блинах нет дырочек?
Для дырочек нужны пузырьки в тесте и горячая сковорода. Проверьте свежесть соды или дрожжей, хорошо разогрейте поверхность и не наливайте на неё слишком много масла. Для гарантированного результата подойдёт рецепт блинов на молоке с содой и кипятком.
Начинки и подача: что положить в блины на Масленицу?
С какой начинкой подать блины: мёд, сгущенка, варенье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot
Первый горячий блин можно съесть без начинки: смазать сливочным маслом, слегка присыпать сахаром и свернуть трубочкой. Так лучше всего чувствуется вкус самого теста.
Для сладкой подачи подойдут:
- сметана с сахаром или ягодами;
- мёд;
- сгущённое молоко;
- густое варенье;
- творог с ванилью и изюмом;
- яблоки с корицей;
- шоколадная паста с бананом.
Несладкие начинки превращают блины в полноценное блюдо. Хорошо сочетаются слабосолёная сёмга со сливочным сыром, красная икра, грибы с луком, творог с зеленью, сыр и шпинат.
Масленица совпадает с Сырной седмицей, когда верующие уже отказываются от мяса, но продолжают есть молочные продукты, яйца и рыбу. Поэтому для традиционного масленичного стола лучше выбирать рыбные, сырные, творожные, грибные и овощные начинки.
Слишком жидкую начинку не кладите в горячий блин: тесто быстро размокнет и порвётся. Творог, грибы и тушёные яблоки лучше предварительно остудить.
Как хранить и замораживать блины
При комнатной температуре блины быстро подсыхают, поэтому накройте готовую стопку большой тарелкой, крышкой или чистым полотенцем.
В холодильнике блины хранят в закрытом контейнере или под пищевой плёнкой. Перед этим их нужно полностью остудить, иначе внутри упаковки появится конденсат. Разогреть блины можно на сухой сковороде, в микроволновке или несколько минут подержать в духовке.
Для заморозки проложите блины листами пергамента, соберите порциями и уберите в пакет. Начинённые блины лучше замораживать отдельно друг от друга, а после затвердевания складывать в общий контейнер.
Размораживайте их в холодильнике или сразу разогревайте на слабом огне под крышкой. Блины с творожной, рыбной или грибной начинкой после размораживания нужно хорошо прогреть.
Блины — символ солнца и весны
В современной масленичной традиции круглый румяный блин давно воспринимается как символ солнца и наступающей весны. Но главное в нём не форма, а способность собрать за одним столом всю семью.
Необязательно печь все пять вариантов за один день. Начните Масленицу с тонких блинов на молоке, к выходным приготовьте пышные дрожжевые, а для начинки выберите прочные заварные блины на кипятке.
Главный секрет удачной стопки — не дорогие продукты и не особая сковорода. Дайте тесту отдохнуть, хорошо разогрейте поверхность и не торопитесь с переворачиванием. Тогда Масленица 2027 года точно получится вкусной.