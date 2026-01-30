Аналитик Кошкович раскритиковал заявление главы МИД Эстонии об участниках СВО
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Венгерский аналитик Золтан Кошкович резко высказался о словах министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, касающихся участников спецоперации на Украине. Об этом Кошкович написал в соцсети X.
Цакхна ранее утверждал, что Эстония инициирует запрет на въезд российских военных в страны Европейского союза.
«Но они не видят абсолютно никакой проблемы в том, что украинские бывшие солдаты со всеми психическими травмами от проигранной войны разгуливают от Лиссабона до Риги. Вооружённые до зубов своим единственным востребованным на рынке навыком насилия... Конечно, давайте примем их в ЕС! Идиоты», — пишет Золтан.
Ранее временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов заявил, что Эстония стремится ограничить российское судоходство в Балтийском море. Речь идёт о принятом парламентом Эстонии законопроекте, который даёт военным право уничтожать «опасные и подозрительные суда», включая гражданские, если они усмотрят в них угрозу.
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