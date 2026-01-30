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Опубликовано 30 января, 04:05

Политолог Слебода: Зеленский плачет и готовится к сокрушительному удару ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Американский политолог Марк Слебода заявил в интервью на YouTube-канале Гарленда Никсона, что главарь киевского режима Владимир Зеленский опасается угрозы сокрушительного удара России по киевской инфраструктуре.

По его словам, бывший комик «плачет» в ожидании крупного залпа по городу. Эксперт напомнил, что Россия может использовать различные типы ракет, включая комплексы «Орешник». Кроме того, на северо-востоке Харьковской области российские войска взяли под контроль несколько населённых пунктов и расширяют зону влияния.

«А Зеленский сейчас плачет, потому что ожидает в ближайшее время очередного крупного российского залпа по инфраструктуре киевского режима. Это могут быть различные типы ракет, возможно, даже «Орешник», — отметил Слебода.

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Ранее постпред США при НАТО заявил, что урегулирование конфликта на Украине близится к завершению. Он уточнил, что стороны активно согласовывают сложные и технические вопросы, оставляя нерешённым лишь вопрос контроля над территориями. Финальная часть переговоров сосредоточена на разработке конкретного плана по спорным территориям.

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Тимур Хингеев
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