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Опубликовано 30 января, 04:40

Суд заочно приговорил участницу нацбата «Айдар»* Толопу к девяти годам колонии

Обложка © Telegram / Информационный центр СК России

Обложка © Telegram / Информационный центр СК России

Суд заочно вынес приговор участнице украинского нацбатальона «Айдар»* Юлии Толопе. Её приговорили к девяти годам колонии общего режима. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России.

Суд признал доказательства, представленные Главным следственным управлением СК России, достаточными для вынесения заочного обвинительного приговора Юлии Толопе, служившей командиром БМП-2 в батальоне «Айдар»*.

Как следует из текста, суд признал Толопу виновной в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Согласно данным СК России, Толопа прибыла на Украину в 2014 году, где вступила в состав батальона «Айдар»* и принимала участие в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой Народных Республик в период 2014-2015 годов. Сейчас она находится в международном розыске.

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Ранее основательницу «Медузы»** Галину Тимченко*** заочно приговорили к пяти годам колонии по делу о нежелательной организации. Прокуратура просила для журналистки шесть лет колонии, обращая внимание на обход блокировок сайта «Медузы»**. Всего было три эпизода: два интервью и обращение к читателям издания с просьбой о донатах. Суд признал Тимченко*** виновной и назначил заочный срок пять лет колонии.

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* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

** Издание внесено в список нежелательных организаций в РФ и признана СМИ-иностранным агентом.

*** Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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Алена Пенчугина
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