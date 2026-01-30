Армия Украины усилила направление у Константиновки иностранными бойцами. Речь идёт о нескольких группах колумбийских наёмников. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Противник перебросил к Константиновке несколько групп колумбийцев», — заявил Кимаковский.

Ранее сообщалось о проблемах с выплатами иностранным наёмникам в подразделениях ВСУ. В частности, взятый в плен военнослужащими ВС РФ гражданин Колумбии. Он заявил, что командование 47-й отдельной механизированной бригады недоплачивало бойцам денежное довольствие.