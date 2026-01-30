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Опубликовано 30 января, 05:49

ВСУ перебросили колумбийских наёмников к Константиновке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / James Wagstaff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / James Wagstaff

Армия Украины усилила направление у Константиновки иностранными бойцами. Речь идёт о нескольких группах колумбийских наёмников. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Противник перебросил к Константиновке несколько групп колумбийцев», — заявил Кимаковский.

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Ранее сообщалось о проблемах с выплатами иностранным наёмникам в подразделениях ВСУ. В частности, взятый в плен военнослужащими ВС РФ гражданин Колумбии. Он заявил, что командование 47-й отдельной механизированной бригады недоплачивало бойцам денежное довольствие.

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Милена Скрипальщикова
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