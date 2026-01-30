Зеленский заявил, что Украина останавливает удары по энергетике РФ

Владимир Зеленский заявил, что Украина воздержится от нанесения ударов по российской энергетике, хотя прямых договорённостей об «энергетическом перемирии» между Москвой и Киевом не было.

«Если РФ не будет наносить удары по нашей энергетике, генерирующей или любой другой, – мы не будем наносить удары по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал посредник переговоров, а именно США», — сообщил Зеленский.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о недельном прекращении огня в украинских городах. Глава Белого дома выразил признательность президенту РФ за такую паузу.