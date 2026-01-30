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Опубликовано 30 января, 08:12

Зеленский заявил, что Украина останавливает удары по энергетике РФ

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Владимир Зеленский заявил, что Украина воздержится от нанесения ударов по российской энергетике, хотя прямых договорённостей об «энергетическом перемирии» между Москвой и Киевом не было.

«Если РФ не будет наносить удары по нашей энергетике, генерирующей или любой другой, – мы не будем наносить удары по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал посредник переговоров, а именно США», — сообщил Зеленский.

Трамп ценит согласие Москвы приостановить удары по Украине
Трамп ценит согласие Москвы приостановить удары по Украине

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о недельном прекращении огня в украинских городах. Глава Белого дома выразил признательность президенту РФ за такую паузу.

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Александра Вишнякова
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