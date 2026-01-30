У Зеленского заявили, что энергетическое перемирие стало «джентльменским соглашением»

Источник в Офисе Владимира Зеленского заявили, что энергетическое перемирие между Украиной и РФ стало «джентльменским соглашением».

Издание New York Times со ссылкой на неназванного чиновника из Офиса заявляет, что что договорённости не наносить удары по энергетике являются «джентльменским соглашением», заключённым на словах, без подписания каких-либо обязующих документов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о недельном прекращении огня в украинских городах. Глава Белого дома выразил признательность президенту РФ за такую паузу. При этом российская сторона официально этого не подтверждала.