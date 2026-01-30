Запад пересмотрел ожидания и признал поражение в конфликте на Украине на фоне серьёзных оборонных бюджетов и ускорения темпов российской военной промышленности. Об этом РИА «Новости» сообщил турецкий политический аналитик и публицист Ниджат Сезгин.

«Серьёзные оборонные бюджеты и растущие производственные возможности России вынудили Запад снять «розовые очки» и признать, что расчёты по Украине не оправдались», — отметил эксперт.

По словам эксперта, ключевым фактором стало системное наращивание оборонных расходов и переориентация промышленности на длительное противостояние. Устойчивые производственные цепочки и масштаб выпуска вооружений позволили России компенсировать внешнее давление и сохранить инициативу. Сезгин подчеркнул, что ожидания Запада о быстром истощении российских ресурсов не подтвердились.

Санкции не ослабили оборонный сектор, а, наоборот, стимулировали процессы импортозамещения и мобилизацию промышленного потенциала. Кроме того, аналитик отметил, что рост российских военных расходов выявил структурные проблемы западной поддержки Украины: зависимость Киева от внешних поставок, политические разногласия и рост финансовых издержек снижает готовность к эскалации и ведёт к пересмотру стратегических планов.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Украина на переговорах с Россией может пойти на серьёзные территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности. По её словам, такие шаги будут направлены на сохранение мира и стабильности для остальной части страны, а решения США и других союзников должны учитывать этот аспект при переговорах.