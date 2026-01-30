Черноморский флот потопил морской дрон ВСУ

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 670 самолётов, 283 вертолёта, 111 634 БПЛА, 646 ЗРК, 27 404 танка и бронемашины, 1 653 РСЗО, 32 952 орудия и миномёта, 53 186 единиц военной автомобильной техники противника.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью силы обороны отразили воздушную атаку и уничтожили несколько украинских беспилотников в Ростовской области. Расчёты ПВО сбили БПЛА в Чертковском районе и г. Каменске-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.