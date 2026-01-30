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Опубликовано 30 января, 09:37

Черноморский флот потопил морской дрон ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Российский Черноморский флот ликвидировал беспилотный катер (БЭК) Вооружённых сил Украины. Соответствующую информацию 30 января распространило Министерство обороны Российской Федерации в официальном телеграм-канале ведомства.

«Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сказали они.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 670 самолётов, 283 вертолёта, 111 634 БПЛА, 646 ЗРК, 27 404 танка и бронемашины, 1 653 РСЗО, 32 952 орудия и миномёта, 53 186 единиц военной автомобильной техники противника.

В МИД России раскрыли, как атаки дронов ВСУ отражаются на мирных переговорах
В МИД России раскрыли, как атаки дронов ВСУ отражаются на мирных переговорах

Ранее сообщалось, что минувшей ночью силы обороны отразили воздушную атаку и уничтожили несколько украинских беспилотников в Ростовской области. Расчёты ПВО сбили БПЛА в Чертковском районе и г. Каменске-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

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Вероника Бакумченко
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