Черноморский флот потопил морской дрон ВСУ
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Российский Черноморский флот ликвидировал беспилотный катер (БЭК) Вооружённых сил Украины. Соответствующую информацию 30 января распространило Министерство обороны Российской Федерации в официальном телеграм-канале ведомства.
«Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сказали они.
Всего с начала специальной военной операции уничтожены 670 самолётов, 283 вертолёта, 111 634 БПЛА, 646 ЗРК, 27 404 танка и бронемашины, 1 653 РСЗО, 32 952 орудия и миномёта, 53 186 единиц военной автомобильной техники противника.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью силы обороны отразили воздушную атаку и уничтожили несколько украинских беспилотников в Ростовской области. Расчёты ПВО сбили БПЛА в Чертковском районе и г. Каменске-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
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