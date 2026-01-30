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Регион
Опубликовано 30 января, 13:31

В Госдуме сочли провокацией против России слова генсека ООН о Крыме и Донбассе

Обложка © ТАСС / ZUMA

Обложка © ТАСС / ZUMA

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу «отчасти провокацией» в адрес Москвы. По её мнению, Запад намеренно использует такие выпады, чтобы ослабить Россию любыми способами.

«На самом деле, это везде. Это в спорте у нас так. Это к нам вот такое отношение. Как это переломить? Вопрос. Если мы будем переламывать это, то только силовым способом. Они вот вынуждают нас такими высказываниями, чтобы мы это право завоёвывали», — подчеркнула парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Она напомнила, что Крым в 2014 году присоединился к России после мирного референдума. Журова добавила, что подобные заявления западных официальных лиц — часть системного давления на Россию. По её словам, даже очевидные факты, подтверждённые волей жителей региона, Запад предпочитает игнорировать ради политических целей.

Кремль назвал ошибкой отказ генсека ООН в праве на самоопределение для Донбасса и Крыма
Кремль назвал ошибкой отказ генсека ООН в праве на самоопределение для Донбасса и Крыма

Напомним, ранее Гутерриш заявил, что принцип самоопределения народов не применим к ситуации вокруг Крыма и Донбасса. До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обратилась в ООН с запросом о возможности признания права на самоопределение для жителей Донбасса, Новороссии и Крыма по аналогии с Гренландией. Слова генсека ООН уже осудили в МИД России.

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Дарья Нарыкова
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