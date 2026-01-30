Депутат Госдумы Светлана Журова назвала заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу «отчасти провокацией» в адрес Москвы. По её мнению, Запад намеренно использует такие выпады, чтобы ослабить Россию любыми способами.

«На самом деле, это везде. Это в спорте у нас так. Это к нам вот такое отношение. Как это переломить? Вопрос. Если мы будем переламывать это, то только силовым способом. Они вот вынуждают нас такими высказываниями, чтобы мы это право завоёвывали», — подчеркнула парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Она напомнила, что Крым в 2014 году присоединился к России после мирного референдума. Журова добавила, что подобные заявления западных официальных лиц — часть системного давления на Россию. По её словам, даже очевидные факты, подтверждённые волей жителей региона, Запад предпочитает игнорировать ради политических целей.

Напомним, ранее Гутерриш заявил, что принцип самоопределения народов не применим к ситуации вокруг Крыма и Донбасса. До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обратилась в ООН с запросом о возможности признания права на самоопределение для жителей Донбасса, Новороссии и Крыма по аналогии с Гренландией. Слова генсека ООН уже осудили в МИД России.