Кирилл Буданов* был назначен главой офиса президента Украины для формирования единого переговорного трека. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Будет от Украины только одна коммуникация, будет одна лодка, одно переговорное направление, а не три или четыре или больше», — сказал он.

Помимо Буданова*, главарь киевского режима рассматривал на эту должность нынешнего министра обороны Михаила Фёдорова и постпреда Украины в ООН Сергея Кислицу.

Ранее Кирилл Буданов* заявил, что испытывает «сдержанный оптимизм» по поводу переговоров об урегулировании конфликта в Абу-Даби. По его словам, процесс идёт, однако говорить о скором завершении боевых действия пока не приходится.

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