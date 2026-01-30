Зеленский боится, что от Украины могут потребовать уступок по земле из-за Гренландии
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Американские претензии на Гренландию могут стать причиной требования от Украины юридического признания территориальных потерь на переговорах, опасается Владимир Зеленский. Он заметил, что союзники отправили на помощь Дании лишь несколько десятков военнослужащих.
«Что это значит? Какой сигнал?» — высказался политик, назвав ситуацию вокруг острова «специфической историей».
Ранее флаг США в Гренландии пытался поднять немецкий комик. Макси Шафрот приехал в город Нуук, чтобы сняться для сатирической программы на телеканале NDR. Для шоу комик выдал себя за чиновника из США и попытался поднять звёздно-полосатый флаг, но был остановлен местными жителями. Они заявили Шафроту, что его действия незаконны. Напомним, что в конце 2024 года парламент Дании поддержал закон о запрете поднимать флаг другой страны.
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