Зеленский боится, что от Украины могут потребовать уступок по земле из-за Гренландии

Американские претензии на Гренландию могут стать причиной требования от Украины юридического признания территориальных потерь на переговорах, опасается Владимир Зеленский. Он заметил, что союзники отправили на помощь Дании лишь несколько десятков военнослужащих.

Ранее флаг США в Гренландии пытался поднять немецкий комик. Макси Шафрот приехал в город Нуук, чтобы сняться для сатирической программы на телеканале NDR. Для шоу комик выдал себя за чиновника из США и попытался поднять звёздно-полосатый флаг, но был остановлен местными жителями. Они заявили Шафроту, что его действия незаконны. Напомним, что в конце 2024 года парламент Дании поддержал закон о запрете поднимать флаг другой страны.