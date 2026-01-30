Депутат Госдумы Михаил Матвеев резко ответил на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о желании «стать очень умной». В интервью «Ридусу» историк назвал такое стремление похвальным, но посоветовал начать с базовых знаний.

«Желающей поумнеть Каллас следует изучить историю России и Украины, чтобы хотя бы немного понимать регион», — заявил Матвеев.

По его словам, эстонскому политику стоит начать с Древней Руси, чтобы понять: «Киевская Русь и Московское государство — это вещи одного порядка». Депутат подчеркнул, что никогда не существовало версии, где Киевская Русь — это «древняя Украина», а Московское государство якобы создано «финно-уграми и татарами».

Далее Матвеев предложил Каллас изучить историю Новороссии — кто основывал Одессу, Херсон и Екатеринослав (ныне Днепр). Третьим уроком он назвал Переяславскую раду 1654 года, напомнив, что запорожские казаки приносили «вечную клятву» русскому царю.

Напомним, ранее Каллас заявила о планах к концу карьеры стать «очень умной» благодаря чтению книг. Поводом для комментария стала ситуация во время вопроса о Сирии, когда один из журналистов преподнёс политику книгу, посвящённую истории этой страны.