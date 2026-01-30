Сафонов vs Головин: Жребий свёл клубы российских футболистов в плей-офф ЛЧ

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Волею случая в следующую стадию выйдет клуб только одного из двух россиян — ПСЖ Матвея Сафонова или «Монако» Александра Головина.

Другие пары выглядят следующим образом:

«Бенфика» — «Реал»

«Галатасарай» — «Ювентус»

«Боруссия» Дортмунд — «Аталанта»

«Олимпиакос» — «Байер»

«Брюгге» — «Атлетико» Мадрид

«Карабах» — «Ньюкасл»

«Будё/Глимт» — «Интер»

Примечательно противостояние «Бенфики» и «Реала». Напомним, эти команды встречались в последнем туре группового этапа. Португальский клуб, возглавляемый экс-наставником «Реала» Жозе Моуринью, одержал победу со счётом 4:2. При этом «Бенфика» вышла в стыковые матчи благодаря четвёртому голу на последних секундах, который забил вратарь Анатолий Трубин.

Также стоит отметить сенсационный успех Будё-Глимт с россиянином Никитой Хайкиным в воротах. В последнем туре группового этапа норвежский клуб взял верх над «Атлетико» в Мадриде, а до этого обыграл дома «Манчестер Сити».

Первые матчи состоятся 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля.