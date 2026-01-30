Евросоюз думает над полным запретом поездок для наших бойцов с СВО

В Евросоюзе рассматривают возможность полного запрета поездок в страны ЕС для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.

«Этот вопрос рассматривался на заседании Совета ЕС. Его предложила одна из стран и поддержали несколько других. ЕС изучает, как обеспечить максимальное давление на Россию», — заявила Хиппер.

Предполагается, что запрет будет введён в рамках Шенгенской политики, а не как санкционная мера. В этом случае для его утверждения не потребуется единогласного решения всех стран ЕС — достаточно квалифицированного большинства. По словам Хиппер, инициатива направлена на усиление давления на Россию в ответ на её действия в ходе спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе продолжаются обсуждения расширения санкций против России. Среди возможных мер — запрет на морские услуги и новые ограничения на поставки удобрений. 20-й пакет предложений охватывает энергетический сектор, транспортировку и поставки различных видов удобрений.