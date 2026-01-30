Маск ответил новому главе Минобороны Украины по поводу использования ВС РФ Starlink

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на обращение министра обороны Украины Михаила Фёдорова по поводу использования спутниковой системы Starlink российскими беспилотниками. Свой ответ бизнесмен опубликовал в соцсети X, ограничившись фразой: «Всегда пожалуйста».

По словам Фёдорова, Маск оперативно откликнулся на запрос и сразу начал работу над поиском решения. Украинский министр подчеркнул, что скорость реакции предпринимателя сыграла ключевую роль. Фёдоров также напомнил, что в начале конфликта именно решение Маска экстренно активировать Starlink и направить первые терминалы на Украину стало важным фактором устойчивости связи и управления в стране.

Ранее Life.ru писал, что SpaceX рассматривает возможность слияния с Tesla или xAI. По данным инсайдеров, обсуждались два сценария: слияние SpaceX с Tesla и объединение с xAI перед IPO последней.