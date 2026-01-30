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Опубликовано 30 января, 18:32
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Маск ответил новому главе Минобороны Украины по поводу использования ВС РФ Starlink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на обращение министра обороны Украины Михаила Фёдорова по поводу использования спутниковой системы Starlink российскими беспилотниками. Свой ответ бизнесмен опубликовал в соцсети X, ограничившись фразой: «Всегда пожалуйста».

По словам Фёдорова, Маск оперативно откликнулся на запрос и сразу начал работу над поиском решения. Украинский министр подчеркнул, что скорость реакции предпринимателя сыграла ключевую роль. Фёдоров также напомнил, что в начале конфликта именно решение Маска экстренно активировать Starlink и направить первые терминалы на Украину стало важным фактором устойчивости связи и управления в стране.

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Полина Никифорова
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