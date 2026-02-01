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Опубликовано 1 февраля, 04:44

Бойцы РФ уничтожили взвод «Кракена»* под Константиновкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Российские военные при освобождении посёлка Бересток в ДНР ликвидировали взвод боевиков из элитного подразделения ВСУ «Кракен»*. Об этом РИА «Новости» рассказал старший стрелок Южной группировки войск с позывным Орех.

По его словам, во время активных стрелковых боёв российские военные заметили у противника характерные нашивки подразделения. Разбираться в составе группы времени не было – бой шёл в плотном контакте. В результате операции весь взвод был уничтожен.

Бересток расположен к югу от Константиновки и имеет важное тактическое значение. Контроль над этим участком позволяет оказывать давление на южные подступы к городу, нарушать логистику противника и создавать условия для дальнейшего продвижения российских подразделений. В ходе операции бойцы РФ смогли выйти в глубокий тыл, атаковать укреплённые позиции и провести зачистку.

После боя на позициях противника было обнаружено большое количество медицинских средств и экипировки иностранного производства. По словам Ореха, медикаменты имели англоязычные маркировки, а сухие пайки оказались польскими. При этом вооружение боевиков также оказалось исключительно западного образца.

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Ранее Life.ru писал, что командование ВСУ резко нарастило активность на Харьковском направлении. По данным российских силовых структур, туда перебрасывают спецназ ГУР и подразделения 169-й механизированной бригады вместе с инженерной техникой для разминирования.

*Запрещённая в России террористическая организация.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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