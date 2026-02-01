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Опубликовано 1 февраля, 04:20

ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Прошедшей ночью российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников со стороны Украины. Как сообщили в Минобороны страны, за несколько часов дежурные расчёты ПВО уничтожили и перехватили 21 БПЛА самолётного типа над разными регионами страны.

Основной удар пришёлся на приграничные территории. Больше всего дронов – сразу 14 – было сбито над Белгородской областью. Ещё пять беспилотников ликвидировали в воздушном пространстве Воронежской области, по одному аппарату уничтожили над Астраханской и Калужской областями.

В военном ведомстве подчеркнули, что все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы. Благодаря слаженной работе ПВО удалось не допустить серьёзных последствий и угрозы для объектов инфраструктуры.

Налёт 41 украинского дрона отбила российская ПВО за три часа
Налёт 41 украинского дрона отбила российская ПВО за три часа

Ранее Life.ru писал, что атака беспилотников на Белгородскую область закончилась ранением мирных жителей. В селе Белянка украинский дрон ударил по движущемуся автомобилю, в результате пострадали мужчина и 17-летняя девушка. Пострадавших экстренно доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.

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Юния Ларсон
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