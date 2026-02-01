Reuters заявил об отмене встречи России, Украины и США в Абу-Даби 1 февраля

Переговоры между представителями России, Украины и США в Абу-Даби, намеченные на 1 февраля, вероятно, не состоятся. К такому выводу пришли в международном агентстве Reuters со ссылкой на свои источники.

Поводом для такого предположения стало недавнее заявление Владимира Зеленского. Он сказал, что Киев ждёт от Вашингтона дополнительной информации о будущих мирных инициативах и рассчитывает на новые встречи уже на следующей неделе. В агентстве напомнили, что предыдущий раунд консультаций между сторонами прошёл всего неделю назад.

О неясности относительно проведения нового раунда переговоров по Украине стало известно ещё вчера. Осведомлённый источник сообщил СМИ, что конкретики нет ни в вопросе формата мероприятия, ни в вопросе даты. При этом власти ОАЭ также не подтверждали, что будет созвано совещание.