Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 февраля, 13:20

Reuters заявил об отмене встречи России, Украины и США в Абу-Даби 1 февраля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENT

Переговоры между представителями России, Украины и США в Абу-Даби, намеченные на 1 февраля, вероятно, не состоятся. К такому выводу пришли в международном агентстве Reuters со ссылкой на свои источники.

Поводом для такого предположения стало недавнее заявление Владимира Зеленского. Он сказал, что Киев ждёт от Вашингтона дополнительной информации о будущих мирных инициативах и рассчитывает на новые встречи уже на следующей неделе. В агентстве напомнили, что предыдущий раунд консультаций между сторонами прошёл всего неделю назад.

Дмитриев оценил переговоры с делегацией США в Майами
Дмитриев оценил переговоры с делегацией США в Майами

О неясности относительно проведения нового раунда переговоров по Украине стало известно ещё вчера. Осведомлённый источник сообщил СМИ, что конкретики нет ни в вопросе формата мероприятия, ни в вопросе даты. При этом власти ОАЭ также не подтверждали, что будет созвано совещание.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Переговоры по Украине
  • Украина
  • США
  • План Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar