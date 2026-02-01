В ДНР от удара беспилотника погибли женщина и ребёнок

В посёлке Сартана Донецкой Народной Республики в результате атаки ударного беспилотника погибли женщина и маленький ребёнок. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, жертвами стали 34-летняя женщина и пятилетний мальчик. Также был ранен семилетний ребёнок, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшему. В результате обстрела были полностью разрушены три жилых дома.

Ранее противовоздушная оборона сработала над Курском и уничтожила несколько вражеских целей. После падения обломков в одном из городских округов были повреждены жилые дома — выбиты оконные стёкла. Сейчас власти выясняют полный масштаб ущерба.