Канцлер Германии Фридрих Мерц жёстко ответил Владимиру Зеленскому, заявив, что ускоренный приём Украины в Евросоюз к 2027 году невозможен, обратил внимание директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин. По его словам, позиция немецкого лидера свидетельствует о нежелании европейцев и дальше безоговорочно идти навстречу требованиям Киева.

«И поэтому в НАТО, что уже совершенно чётко Украину не возьмут, и что касается Европейского Союза, в этом тоже есть большие сомнения», — подчеркнул парламентарий.

На вопрос, способен ли Зеленский использовать этот отказ как предлог для затягивания мирных переговоров, собеседник сайта MK.ru ответил, что глава киевского режима может сделать поводом что угодно, однако реальными причинами для поиска компромиссов являются сокращение поддержки со стороны США, неудачи на фронте и внутренние проблемы. У него уже нет рычагов давления, так как не все члены ЕС хотят видеть там Украину.