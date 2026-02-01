Белгород подвергся ракетной атаке ВСУ

Украинские военные атаковали ракетами территорию Белгорода, ранения получила одна мирная жительница. Женщину доставили в больницу. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Белгород подвергся ракетному обстрелу. Пострадала мирная жительница. Женщину с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся медицинская помощь оказывается», — уточнил чиновник. Также повреждены два автомобиля.

Ранее в районе села Белянка Шебекинского городского округа украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Два мирных жителя получили ранения, среди них несовершеннолетняя девушка.