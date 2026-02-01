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Опубликовано 1 февраля, 16:47

ПВО за десять часов сбила 38 украинских беспилотников над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Российские системы ПВО за десять часов отразили новую масштабную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны России, за это время были уничтожены 38 вражеских БПЛА самолётного типа.

Атака велась с 08:00 до 18:00 по московскому времени 1 февраля. Наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской областью — 27 единиц. Ещё шесть уничтожены над Краснодарским краем. По два беспилотника поражены над Курской областью и акваторией Азовского моря, один — над Брянской.

Дома и автомобили повреждены в Орловской области после атаки 4 БПЛА
Дома и автомобили повреждены в Орловской области после атаки 4 БПЛА

Ранее в Шебекинском округе Белгородской области украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль. В результате два человека пострадали: у мужчины — осколочные ранения головы и спины, а у 17-летней девушки — минно-взрывная травма и ранение спины. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что оба пострадавших были доставлены в больницы Белгорода.

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Юрий Лысенко
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