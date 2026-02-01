В России повысили социальные выплаты на 5,6% с 1 февраля

С 1 февраля в России увеличились более 40 социальных выплат и пособий. Индексация составила 5,6 процента. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его заявление опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

Володин подчеркнул, что все необходимые средства для выполнения социальных обязательств государства перед гражданами заложили в федеральный бюджет.

«Выплаты, пособия и компенсации увеличиваются исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год», — отметил он.

Спикер напомнил, что выросла сумма материнского капитала, единовременное пособие при рождении ребёнка, а также выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы.

Ранее Социальный фонд России автоматически проиндексировал десятки видов социальных и страховых выплат на 5,6 процента. Повышение коснулось миллионов получателей — от ветеранов и инвалидов до семей с детьми.