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Опубликовано 2 февраля, 02:22

Три многоквартирных и один частный дом повреждены после атаки БПЛА на Старый Оскол

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Беспилотники ВСУ атаковали город Старвый Оскол в Белгородской области, средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате загорелось частное домовладение, там уже работают сотрудники МЧС. От детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трёх многоквартирных домов выбиты окна. Повреждён автомобиль.

Как пишет SHOT со ссылкой на жителей, взрывы начались около 03:50 ночи 2 февраля. Громкие звуки раздавались на севере и северо-востоке города. Очевидцы заметили яркие вспышки в небе, а также слышали в небе характерное жужжание моторов дронов. Всего насчитали пять или шесть взрывов.

Мирный житель ранен в результате атаки FPV-дрона в Белгородской области
Мирный житель ранен в результате атаки FPV-дрона в Белгородской области

Напомним, накануне вечером, 1 февраля, российские средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника за пять часов. Атаки отразили над регионами России, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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Лия Мурадьян
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