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Опубликовано 2 февраля, 05:07

Силы ПВО России сбили 31 украинский дрон за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Минувшей ночью российские средства ПВО сбили 31 украинский беспилотник, пытавшийся атаковать жилые и стратегические объекты сразу в нескольких регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Большая часть атак пришлась на Белгородскую область – там уничтожили 22 дрона. Ещё четыре сбили над Краснодарским краем, два – в Ростовской области и по одному – в Астраханской, Брянской и Курской областях.

ПВО Ростовской области отразила атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах
ПВО Ростовской области отразила атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах

Ранее Life.ru писал, что последствия ночной атаки ВСУ на Белгородчину оказались трагичными. В Старом Осколе два мирных жителя погибли после того, как украинский дрон ударил по частному дому и вызвал сильный пожар. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили тела, а здание частично обрушилось. Губернатор области Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования родственникам погибших.

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Юния Ларсон
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