Силы ПВО России сбили 31 украинский дрон за ночь

Минувшей ночью российские средства ПВО сбили 31 украинский беспилотник, пытавшийся атаковать жилые и стратегические объекты сразу в нескольких регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Большая часть атак пришлась на Белгородскую область – там уничтожили 22 дрона. Ещё четыре сбили над Краснодарским краем, два – в Ростовской области и по одному – в Астраханской, Брянской и Курской областях.

Ранее Life.ru писал, что последствия ночной атаки ВСУ на Белгородчину оказались трагичными. В Старом Осколе два мирных жителя погибли после того, как украинский дрон ударил по частному дому и вызвал сильный пожар. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили тела, а здание частично обрушилось. Губернатор области Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования родственникам погибших.