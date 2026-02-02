Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза реванша со стороны Украины должна быть полностью исключена, независимо от того, в каких границах сохранится это государство. Об этом он сообщил в интервью ТACC, Reuters и проекту Wargonzo.

По уточнению Медведева, речь идёт не о государстве как таковом, а о политическом режиме, который в настоящее время действует на Украине. Он охарактеризовал его как антироссийский и подчеркнул, что для устойчивости международных отношений данный режим должен исчезнуть. Медведев также отметил, что после завершения военных действий от украинской территории не должна исходить никакая угроза, особенно при возможной поддержке со стороны западных стран.

«Поэтому вне зависимости от размеров того украинского государства, которое останется после завершения военных действий, — об этом говорить рано, — нужно, чтобы оттуда больше никогда не исходила угроза. Угроза реванша. Особенно если этой угрозе будут способствовать отдельные европейские или иные страны, западные прежде всего», — сказал зампред Совбеза и назвал демонтаж киевского режима «исключительно важной задачей», отметив, что «все остальное покажет будущее».

В этом же интервью Медведев заявил, что дни Владимира Зеленского сочтены, и этот процесс он не в силах остановить, поскольку «Аннушка уже разлила масло».