Украине следует как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью The Independent. По его мнению, в нынешних условиях для киевского народа победа заключается в прекращении конфликта.

«Все очень устали, поэтому для украинского народа, я думаю, победа заключается лишь в прекращении конфликта», — говорит чиновник.

Ким также выразил сомнение в возможности возвращения Украины к границам 1991 года. Глава администрации считает, что на данном этапе главным приоритетом для Киева должны быть люди, а не территории, подчеркнув, что времени на принятие решения остаётся мало.

Ранее сообщалось, что США установили жёсткий срок для переговорного процесса по украинскому урегулированию до 15 мая. Вашингтон поставил Киеву ультиматум: если к указанной дате не будет достигнуто соглашение, Штаты выйдут из процесса и полностью отстранятся от данной темы. Такой шаг связали с приближающимися ноябрьскими выборами в США, отметив, что республиканцы опасаются предстать перед избирателями с нерешённым внешнеполитическим конфликтом.