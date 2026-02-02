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Опубликовано 2 февраля, 08:21

Украинский губернатор через Independent призвал как можно скорее заключить мир с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZagAlex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZagAlex

Украине следует как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью The Independent. По его мнению, в нынешних условиях для киевского народа победа заключается в прекращении конфликта.

«Все очень устали, поэтому для украинского народа, я думаю, победа заключается лишь в прекращении конфликта», — говорит чиновник.

Ким также выразил сомнение в возможности возвращения Украины к границам 1991 года. Глава администрации считает, что на данном этапе главным приоритетом для Киева должны быть люди, а не территории, подчеркнув, что времени на принятие решения остаётся мало.

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Ранее сообщалось, что США установили жёсткий срок для переговорного процесса по украинскому урегулированию до 15 мая. Вашингтон поставил Киеву ультиматум: если к указанной дате не будет достигнуто соглашение, Штаты выйдут из процесса и полностью отстранятся от данной темы. Такой шаг связали с приближающимися ноябрьскими выборами в США, отметив, что республиканцы опасаются предстать перед избирателями с нерешённым внешнеполитическим конфликтом.

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Наталья Афонина
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