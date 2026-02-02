Российские войска начали наступательные действия на новом участке фронта в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«Армия России прорвала границу, начав наступление на новом участке! Российские войска перешли границу в Белгородской области со стороны Колотиловки», — говорится в публикации.

Бойцы ВС РФ продвинулись вглубь украинской территории, заняв территорию до трёх квадратных километров и войдя в населённый пункт Покровка. Сообщения о прорыве также подтверждают украинские военные аналитики, которые фиксируют факт пересечения границы и продвижения российских подразделений. Они отмечают, что ситуация на данном направлении развивается динамично и требует повышенного внимания командования ВСУ.

Ранее Life.ru рассказал о результативных действиях российской армии на Донбассе. Военнослужащие Южной группировки войск нанесли высокоточный удар по двум украинским пунктам управления беспилотниками в районе Константиновки в ДНР. В ходе боевой работы также были ликвидированы два вражеских наземных робототехнических комплекса, один из которых перевозил полный боекомплект снарядов и другого вооружения для ВСУ.