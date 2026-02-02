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Опубликовано 2 февраля, 08:36

Армия России прорвала границу и идёт в наступление на новом участке в Сумской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска начали наступательные действия на новом участке фронта в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«Армия России прорвала границу, начав наступление на новом участке! Российские войска перешли границу в Белгородской области со стороны Колотиловки», — говорится в публикации.

Бойцы ВС РФ продвинулись вглубь украинской территории, заняв территорию до трёх квадратных километров и войдя в населённый пункт Покровка. Сообщения о прорыве также подтверждают украинские военные аналитики, которые фиксируют факт пересечения границы и продвижения российских подразделений. Они отмечают, что ситуация на данном направлении развивается динамично и требует повышенного внимания командования ВСУ.

Новости СВО. ВС РФ освободили Сухецкое и Зелёное, фронт ВСУ в Харьковской области трещит по швам, Зеленский ищет встречи с Путиным, 2 февраля
Новости СВО. ВС РФ освободили Сухецкое и Зелёное, фронт ВСУ в Харьковской области трещит по швам, Зеленский ищет встречи с Путиным, 2 февраля

Ранее Life.ru рассказал о результативных действиях российской армии на Донбассе. Военнослужащие Южной группировки войск нанесли высокоточный удар по двум украинским пунктам управления беспилотниками в районе Константиновки в ДНР. В ходе боевой работы также были ликвидированы два вражеских наземных робототехнических комплекса, один из которых перевозил полный боекомплект снарядов и другого вооружения для ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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