Медведев заявил о договорённости не подсвечивать содержание переговоров между РФ и США
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не стал комментировать ход переговоров между Москвой и Вашингтоном, заявив о договорённости не «подсвечивать» содержание диалога по украинскому урегулированию.
«Детальки-то я вам как раз рассказывать не буду, потому что по нашим с американскими партнёрами договорённостям мы этот процесс никак не подсвечиваем», — сказал он в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.
Медведев добавил, что огласка вредит достижению результата переговоров.
Напомним, что на днях спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провёл в Майями встречу с делегацией США. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры с Дмитриевым получились продуктивными. Стороны обсуждали вопросы мирного урегулирования украинского конфликта.
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