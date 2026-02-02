Медведев заявил о договорённости не подсвечивать содержание переговоров между РФ и США

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не стал комментировать ход переговоров между Москвой и Вашингтоном, заявив о договорённости не «подсвечивать» содержание диалога по украинскому урегулированию.

«Детальки-то я вам как раз рассказывать не буду, потому что по нашим с американскими партнёрами договорённостям мы этот процесс никак не подсвечиваем», — сказал он в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

Медведев добавил, что огласка вредит достижению результата переговоров.

Напомним, что на днях спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провёл в Майями встречу с делегацией США. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры с Дмитриевым получились продуктивными. Стороны обсуждали вопросы мирного урегулирования украинского конфликта.