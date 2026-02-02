Россиянам объяснили, как будет работать «налоговый кешбэк» для семей с детьми в 2026 году

С 2026 года российские семьи, воспитывающие двух и более детей, получили новый весомый инструмент финансовой поддержки — ежегодный налоговый возврат. Этот механизм, который в народе назвали «налоговый кешбэк», позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ при соблюдении определённых условий. О ключевых критериях, порядке оформления и сумме выплаты подробно рассказал Life.ru депутат Госдумы, зампред Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«С 2026 года вступила в действие долгожданная норма, направленная на поддержку миллионов российских семей. Речь идёт о ежегодной семейной налоговой выплате, которую в народе уже окрестили «налоговым кешбэком», — отметил наш собеседник.

По своей сути это возврат части уже уплаченного государству подоходного налога, что становится ощутимым финансовым подспорьем для родителей, воспитывающих двух и более детей. Этот механизм адресной помощи реализуется через перерасчёт уплаченного налога по льготной ставке в шесть процентов вместо стандартных тринадцати. Разница подлежит возврату на счёт гражданина, подчеркнул он.

Чтобы семьи могли сориентироваться в новых правилах, важно чётко разъяснить, кто имеет право на эту меру поддержки, как и когда за ней обратиться, а также на какую сумму можно рассчитывать.

Основные критерии — наличие в семье как минимум двух детей, официальные доходы родителей, с которых уплачивался НДФЛ, и уровень среднедушевого дохода семьи. Последний не должен превышать полуторакратную величину регионального прожиточного минимума. При этом важно отметить, что право на выплату имеют не только родные родители, но и усыновители, опекуны и попечители, соответствующие установленным условиям. Обратиться за выплатой за 2025 год можно будет в строго определённый период — с 1 июня по 1 октября 2026 года. Подать заявление удобнее всего через портал «Госуслуги», также это можно сделать через отделения Социального фонда России или многофункциональные центры. Каплан Панеш Депутат

В большинстве случаев благодаря межведомственному электронному взаимодействию будет достаточно одного заявления без предоставления дополнительных документов, добавил депутат.

«После приёма заявления у фонда есть до десяти рабочих дней на его рассмотрение и принятие решения. Если право на выплату подтвердится, деньги поступят на указанный в заявлении счёт в течение одного рабочего дня после принятия положительного решения», — указал Панеш.

Сумма возврата для каждой семьи индивидуальна и составляет семь процентов от общего годового облагаемого НДФЛ дохода заявителя. Для наглядности можно привести пример: если годовой доход одного из родителей составляет 720 тысяч рублей, то уплаченный НДФЛ по ставке 13 процентов равен 93 600 рублей. При перерасчёте по ставке 6 процентов сумма налога составила бы 43 200 рублей. Таким образом, размер выплаты, подлежащей возврату, составит 50 400 рублей.

Однако в получении выплаты может быть отказано. Наиболее распространённые причины — превышение установленного порога среднедушевого дохода семьи, наличие у заявителя задолженности по алиментам, а также владение семьёй имуществом, стоимость или количество которого превышает установленные критерии, например двумя и более жилыми помещениями, суммарная площадь которых превышает норму, предупредил парламентарий.

«Новая выплата — это серьёзный шаг в построении системы адресной социальной поддержки. Она не назначается автоматически и требует ежегодного подтверждения права, поэтому я призываю все подходящие под критерии семьи заранее подготовиться и не пропустить установленные сроки подачи заявления», — заключил депутат.

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