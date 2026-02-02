ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 февраля, 11:43

Кая Каллас: Украина готова пойти на трудные уступки ради мира

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Украина готова идти на серьёзные компромиссы в переговорном процессе. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на конференции по безопасности в Осло.

«Сейчас мы видим, что украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень трудные уступки, на которые они готовы, потому что они действительно хотят, чтобы этот конфликт прекратился», — сказала она.

Экс-разведчик Риттер назвал капитуляцию Украины неизбежным исходом конфликта
Экс-разведчик Риттер назвал капитуляцию Украины неизбежным исходом конфликта

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подверг критике заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас относительно украинского урегулирования. Её позиция фактически подрывает мирные инициативы и создаёт помехи для продвижения переговорного процесса по плану американского лидера Дональда Трампа.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Кая Каллас
  • Украина
  • ЕС
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar