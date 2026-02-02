Украина готова идти на серьёзные компромиссы в переговорном процессе. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на конференции по безопасности в Осло.

«Сейчас мы видим, что украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень трудные уступки, на которые они готовы, потому что они действительно хотят, чтобы этот конфликт прекратился», — сказала она.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подверг критике заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас относительно украинского урегулирования. Её позиция фактически подрывает мирные инициативы и создаёт помехи для продвижения переговорного процесса по плану американского лидера Дональда Трампа.