26-летняя участница шоу «Голос» в Нигерии умерла в муках после укуса змеи

Участница третьего сезона шоу «Голос» в Нигерии Ифунанья Нвангене трагически погибла в результате укуса змеи. Инцидент произошёл в её доме в столице страны Абудже. О смерти певицы сообщил её наставник и музыкальный руководитель хора Amemuso Сэм Эзугву в эфире BBC Africa.

«С болью в сердце мы сообщаем о смерти Ифунаньи Нвангене. Она была на пороге того, чтобы поделиться своим невероятным талантом со всем миром. Нам будет очень не хватать её голоса и духа», — сказал он.

По словам Эзугву, ночью 26-летняя Ифунанья проснулась от сильной боли и была доставлена в Федеральный медицинский центр в Джаби, где не оказалось необходимого противоядия. Медики учреждения опровергли эту информацию, заявив, что пациентка прошла экстренное обследование, но спасти её не удалось из-за развившихся смертельных осложнений.

При осмотре дома певицы полиция обнаружила ещё двух змей. Ифунанья Нвангене работала архитектором, а в свободное время занималась музыкой, публикуя в соцсетях авторские произведения и каверы на песни мировых звёзд.

Ранее издание Life.ru сообщило о смерти американской актрисы Кэтрин О’Хары, получившей всемирную известность благодаря роли матери Кевина Маккаллистера в культовой рождественской комедии «Один дома». Ей был 71 год. Актриса с рождения имела редкую аномалию — situs inversus, или зеркальное расположение внутренних органов, в частности, декстрокардию (сердце, расположенное справа).