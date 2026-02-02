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Регион
Опубликовано 2 февраля, 17:00

«Попрыгали и ладно»: Роднина оценила возвращение Валиевой и Трусовой на лёд

Ирина Роднина высказалась о возвращении Валиевой и Трусовой на лёд

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

После длительного перерыва на лёд вновь вышли звёздные российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова, выступившие на чемпионате России по прыжкам. Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина дала свою оценку их возвращению в интервью «ВсёПроСпорт»«ВсёПроСпорт».

Она отметила, что значимость этого события должны оценивать Федерация фигурного катания и тренерский штаб. По её мнению, показанные на турнире прыжковые элементы являются не полноценной программой, а лишь частью тренировочного процесса.

«Это были всего лишь прыжковые тренировки, не полноценные прокаты короткой и произвольной программ. Без отработанных элементов невозможно построить программу», — заявила Роднина.

Она добавила, что для объективных выводов необходимо дождаться полного цикла подготовки и выступлений. Также парламентарий обратила внимание на появление новой талантливой смены. Роднина подчеркнула, что пока Валиева и Трусова отсутствовали, молодые спортсменки демонстрировали отличные результаты, поэтому к ним стоит присмотреться.

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Ранее Life.ru рассказывал, что фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) впервые с 2020 года вместе вышли на лёд. Они поучаствовали в чемпионате России по прыжкам. В итоге Валиева отобралась в полуфинал, а Трусова не попала в топ-6.

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Владимир Озеров
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